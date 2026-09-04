El discurso de Milei recuerda a Galtieri

Lo primero que hay que decir es que el presidente Javier Milei se sumó a la convocatoria que él mismo hace. En lo que lleva de gestión, es la primera vez que lo escuchamos leyendo artículos de la Constitución Nacional, en los que cita las leyes que ya están vigentes desde hace tiempo y no se cumplen. El lunes pasado, desde el Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), nosotros le pedimos a la Justicia exactamente lo mismo: que hagan uso de todos los medios a su alcance para frenar la explotación de nuestro territorio en las Islas Malvinas, haciendo invocación a la cuestión ambiental y de nuestra soberanía.

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Si nosotros decimos que esa zona es nuestra y tenemos una ley de ambiente, queremos que se haga la evaluación de impacto ambiental necesaria para que no nos afecte a nosotros. Porque otro aspecto no menor es que están haciéndolo en la plataforma nuestra, en una zona que está en disputa y en la que además las Naciones Unidas tienen una resolución que dice que no se puede innovar unilateralmente. Y eso no es solo con el petróleo, lo vienen haciendo con la pesca hace muchos años.

En esto Milei me hace acordar a Galtieri. Él creía que tenía a los norteamericanos de amigos cuando los norteamericanos, en realidad, tienen una historia con Malvinas. No respetaron el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en el 1982 durante la guerra y son los que bombardearon el antiguo Puerto Luis y el Puerto de la Soledad en Malvinas, previo a que los ingleses vieran y lo usurpen. Los estadounidenses nunca fueron indiferentes a Malvinas.

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Me preocupa mucho el tema del enemigo interno, el crear un Consejo de Seguridad, una base, que si bien ya se está construyendo... ¿Por qué van los norteamericanos a Ushuaia? Vamos a tener una base con ellos, con todo lo que costó sacarlos de toda Latinoamérica en dónde estaban.

Al gobierno nunca le interesó nada de todo esto y escucharlo ahora me da estupor. Es la primera vez que asisten a este problema.

Me apena muchísimo la situación que se vive por varias cuestiones. Primero porque después de todos los lazos que se habían construido para hacer la patria grande de nuestros libertadores, Inglaterra terminó metido desde el principio para que eso no ocurra. Segundo, me apena muchísimo porque se están disipando todas las alianzas que nosotros teníamos y en tercer lugar, me apena porque realmente seguimos sosteniendo que eso es un peligro: tener una base de la OTAN tan cerca del continente es un verdadero peligro para todo el Cono Sur, no solo para la Argentina, y sobre todo es un peligro que el aliado sea Estados Unidos. Con los años nos vamos dando cuenta que asistimos a un proceso de destrucción del país y nos estamos transformando de a poco en una colonia.