Malvinas: críticas y desconfianza de la oposición ante el drástico giro de Milei

La oposición reaccionó con críticas y desconfianza ante el drástico giro de Javier Milei sobre Malvinas. El Presidente anunció sanciones contra las empresas petroleras que participen del proyecto Sea Lion, además de la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y de una base integrada en Tierra del Fuego. “El fan de Thatcher tardó 267 días en cumplir la ley. Ahora lo hace de manera oportunista”, señaló el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, mano derecha de Axel Kicillof. “Tras tres años de persistente desmalvinización, Milei anuncia medidas que llegan tarde, después de haber flexibilizado normas y hecho concesiones que facilitaron el avance del Reino Unido sobre nuestros intereses”, coincidió el ex canciller y actual diputado Jorge Taiana. “Malvinas no puede ser moneda de cambio entre Donald Trump y el Reino Unido”, advirtió el diputado y excombatiente Aldo Leiva. “Se lo escribieron en el Pentágono”, ironizó la diputada del FIT Myriam Bregman.

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En un largo tuit, Bianco recordó que el gobierno de la provincia de Buenos Aires había denunciado la explotación ilegítima de recursos argentinos en el proyecto Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de Malvinas. “Si recién hoy, casi nueve meses después, Milei anuncia una medida administrativa, habrá que preguntarse por qué dejó pasar tanto tiempo mientras avanzaba un proyecto destinado a saquear nuestros recursos”, cuestionó el ministro de Kicillof. Dirigentes del peronismo señalaron que continúa vigente la ley 26.659, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner, que prohíbe realizar tareas hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado. La norma contempla sanciones no sólo para las petroleras, sino también para quienes las financien, les presten servicios o estén asociados con ellas. En 2022, el Estado argentino aplicó esa ley contra la firma israelí Navitas. “En todo este tiempo, Milei no adoptó ninguna medida efectiva para afectar los intereses vinculados con este proyecto”, advirtió Bianco.

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Taiana subrayó que, en los casi tres años de gobierno de Milei, su política exterior estuvo caracterizada por la “desmalvinización”, con el reclamo por la soberanía prácticamente ausente de sus discursos. Recordó que ya existen leyes que establecen sanciones para quienes extraigan recursos del territorio argentino sin autorización y planteó reparos sobre otros dos anuncios del Presidente: la base naval y el Consejo de Seguridad Nacional. “La Base Naval Integrada de Ushuaia la comenzamos a construir en 2022, cuando era ministro de Defensa, y nunca fue pensada para compartir con ningún país extranjero”, puntualizó. En cuanto al Consejo, lo enmarcó en la estrategia de Trump denominada “Escudo de las Américas”. “Resulta peligroso”, advirtió.

Leiva asistió a la última sesión de Diputados con un traje estampado con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, escrita con la misma tipografía de la bandera que los jugadores de la Selección exhibieron después del partido contra Inglaterra y que se convirtió en emblema del resurgimiento del sentimiento nacional. El diputado sostuvo que todo paso que contribuyera a recuperar la soberanía sobre las islas era bienvenido, pero advirtió que no podía negociarse el reemplazo de la influencia británica por la estadounidense. “Cuando Estados Unidos reconozca, sin condicionamientos y de manera inequívoca, la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, podremos hablar de un verdadero avance diplomático. Hasta entonces, prudencia”, remarcó.

El diputado y exministro de Defensa Agustín Rossi le dio, irónicamente, la bienvenida a Milei a la causa Malvinas. “Milei habla de soberanía y en el mismo discurso justifica que puede hacer lo que dice que quiere hacer por su alianza con Trump. Debería y podría haberlo hecho desde el 10/12/2023 por ser el presidente de la Nación Argentina, en cumplimiento de la cláusula transitoria Nro. 1 de la Constitución Nacional”, indicó. Respecto de la base naval de Ushuaia, recordó, al igual que Taiana, que su construcción comenzó en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández. También señaló que Milei le ofreció en dos oportunidades a Estados Unidos participar de la obra y que, apenas unas semanas atrás, el Gobierno puso en venta terrenos aledaños.

El jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, sostuvo que la construcción de consensos debía pasar por el Congreso. “En 33 meses Milei no aportó nada significativo a la Cuestión Malvinas; gobernó en contra de la soberanía nacional e impidió todo tipo de consenso sobre el rumbo de la política exterior y la defensa nacional”, subrayó. Agregó que, si efectivamente estaba dispuesto a avanzar en un sentido diferente, debía convocar a las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores de Diputados. “Tenemos propuestas y proyectos para aportar al debate”, afirmó.

El ex secretario de Malvinas, Daniel Filmus, recordó que ya existe una causa abierta contra las empresas que operan en Malvinas realizada en 2015 y ampliada en 2021, a partir del ingreso de la petrolera israelí Navitas. Por entonces, Argentina había conseguido el respaldo a esas acciones de varios grupos internacionales