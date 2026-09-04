Las jubilaciones volvieron a protagonizar el ajuste de Milei en agosto

No solamente la baja en la recaudación hizo que el ajuste fiscal se profundizara en agosto. Además, este ajuste fue protagonizado por un temido grupo de la casta: los jubilados, a través de una caída del gasto real del Gobierno en jubilaciones y pensiones.

{{{htmlAmp}}}

Así lo advirtió un informe de la consultora Analytica, que precisó que el gasto primario (que no incluye los intereses de la deuda) cayó un 10,3% real en agosto a comparación con el mismo mes del año pasado.

Se trató del mayor ajuste fiscal desde noviembre de 2025, motivado, una vez más, por la caída en la recaudación, que bajó un 0,2% interanual según el cálculo de la consultora LCG a partir de datos oficiales. No es otra cosa que la consecuencia de la retracción del consumo que sigue sin encontrar su piso, tal como refleja la caída real de un 3% interanual en el IVA.

Pero el informe de Analytica señala que en agosto, por segunda vez durante 2026, la caída del gasto fue liderada por las jubilaciones y pensiones. En concreto, el Gobierno destinó a esta partida un 1,5% menos de fondos que en agosto de 2025, medido en términos reales.

La otra ocasión en lo que va del año había sido en mayo, cuando el ajuste en jubilaciones y pensiones fue sin embargo menor, de un 0,8%. De este modo, el acumulado de 2026 muestra una suba de apenas un 0,1% real en esta partida.

Hubo, ciertamente, otras partidas con un ajuste mucho mayor en el mes. Por caso, el gasto real en transferencias a las provincias cayó un 86% interanual, mientras que el gasto en bienes y servicios lo hizo en un 19% y los programas sociales lo hicieron en un 40% (frente a la eliminación del plan Volver al trabajo).

Aun así, la partida de jubilaciones y pensiones protagonizó el ajuste porque es, como siempre, la de mayor volumen (5,7 billones de pesos), tal como muestra el hecho de que el gasto de la Anses representa más del 60% del presupuesto anual total.

Los datos contrastan con el discurso oficial, que se limita a hacer hincapié en el supuesto crecimiento de los haberes medidos en dólares y evita contar la caída del bolsillo de este segmento en la misma moneda en la que consume.

Cómo es el ajuste de Milei a los jubilados

Resulta evidente que los jubilados y pensionados cobran una miseria. No es una novedad de este gobierno, pero sí una tendencia que empeoró con Milei. Actualmente, el haber mínimo sin bono es de $428.633 pesos, menos que la canasta básica total para un hogar individual (que ni siquiera contempla medicamentos).

Pero esto no alcanza para decir que hubo un ajuste real a los jubilados en el último año. Para eso hay que explicar por qué cayó el gasto interanual en esta partida. Vale aclarar, de todos modos, que la motosierra mileísta para con los jubilados arrancó en marzo de 2024, cuando el Presidente modificó la fórmula de actualización. En ese momento, la indexó al IPC pero sin contemplar unos 8 puntos de inflación correspondientes al mes de enero de ese año.

Esta nueva fórmula es, precisamente, uno de los mecanismos que permiten entender por qué las jubilaciones sufrieron una reducción del gasto real, señaló Claudio Caprarulo, economista de Analytica, en diálogo con El Destape.

Lo que ocurre es que los haberes se actualizan con dos meses de rezago, dado que utilizan el último IPC publicado por el Indec. Ello implica que cuando la inflación sube por más de dos meses seguidos, en verdad los haberes pierden poder adquisitivo. Por ejemplo, la inflación de marzo pasado fue de 3,4%, pero ese mes las jubilaciones subieron solo un 2,89% en base al IPC de enero, por lo que sufrieron una caída de 0,5 puntos porcentuales.

Lo contrario, obviamente, se da cuando la inflación baja durante dos meses o más, permitiendo un aumento real de los haberes. Pero el problema es que el IPC subió (o se mantuvo sin bajas) persistentemente entre junio de 2025 y marzo de 2026, y luego aumentó nuevamente en julio último. Por lo tanto, los haberes reales se ajustaron en la mayoría de los meses del último año. En cambio, si efectivamente la inflación baja en agosto, como prevé Analytica y otras consultoras, las jubilaciones reales deberían volver a crecer, aclaró Caprarulo.

El otro mecanismo por el cual se ajustaron las jubilaciones en agosto es el atraso real del bono, que en septiembre cumplió 30 meses (desde marzo de 2024) congelado en 70.000 pesos. En concreto, perdió un 55% de su poder adquisitivo en ese período, por lo que para haberlo mantenido debería ser actualmente de unos 157.000 pesos.

Al respecto, Caprarulo precisó que, sin contabilizar el bono en la partida de jubilaciones y pensiones, su variación interanual en agosto hubiera sido de un 0%. Es decir, no hubiera habido ajuste real. Aunque señaló también que, al mismo tiempo, parte de la caída se explica por los ajustes jubilatorios en las cajas de las fuerzas de seguridad federales.