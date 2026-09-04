En cadena nacional, el presidente argentino Javier Milei anunció que ordenará la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, con el objetivo de fortalecer las telecomunicaciones y fortalecer "la posición estratégica cerca del territorio de las Islas Malvinas". Un anuncio similar, pero sin la participación de Estados Unidos, había hecho el gobierno de Alberto Fernández en 2022. En paralelo, confirmó que enviará al Congreso un proyecto de ley de "defensa de la soberanía nacional" que incluirá la modificación de la ley 26.659 para "endurecer las sanciones a las compañías asociadas a operaciones no autorizadas que usufructúen nuestros recursos ilegalmente".

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Durante su mensaje al país, que duró casi 20 minutos, Milei comenzó marcando su postura y la del Gobierno argentino y afirmó que "las Malvinas son argentinas por historia y por derecho", a la par que retrucó al gobierno británico al afirmar que "ninguno de los plebiscitos hechos por los ocupantes tienen validez porque son una población implantada". Acto seguido, enumeró una serie de medidas que "extrema urgencia" que prometió firmar por decreto en las próximas horas.

Causa Malvinas: las medidas que anunció Milei en cadena nacional

A la mitad de su mensaje grabado, el mandatario anunció que enviará al Congreso "un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional que incluirá: modificar la ley 26.659 para endurecer las sanciones a las compañías asociadas con operaciones no autorizadas en Malvinas; sancionar a los infractores para que no puedan operar en ninguna parte del territorio nacional, ni con acuerdos entre el sector público y el privado". En esa línea, aseguró que el objetivo es que todos los infractores reciban las mismas penas por el "uso ilegal del territorio nacional".

"Esa ley además creará el Consejo de Seguridad Nacional para fijar una política de seguridad a todo el Estado, articulando las áreas de Defensa, Economía e Inteligencia", agregó el mandatario, a la par que anunció que pedirá al Congreso que a ese nuevo ente "le otorgue las facultades extraordinarias para defender nuestra soberanía contra quienes amenacen nuestra seguridad nacional".

Elogios al RIGI y chicanas a la oposición

Sobre el final de su mensaje, el presidente Milei aseguró que estas medidas no solamente son posibles "por la extrema necesidad de defender el país", sino porque "hace casi tres años el pueblo argentino eligió salir del pozo en el que estaba sometido desde hace varias décadas", haciendo como es su costumbre, alusiones al presunto pasado reciente catastrófico de la Argentina.

En paralelo, advirtió que estos anuncios también son viables de realizar a partir "de la quita del CEPO y a la puesta en acción del RIGI que permitieron el ingreso de capitales" para poder "volver a poner de pie al país". Además, aseguró que "un país empobrecido no tiene capacidad de defenderse contra sus agresores".

"Ahora recuperamos una política de seguridad nacional. ¿Y qué significa eso? Que la recuperamos porque primero la perdimos gracias a que la política se dedicó, durante décadas, solo a la política electoral. Eso empobreció a nuestras Fuerzas Armadas. Y un país sin fuerzas propias no puede avanzar en sus reclamos soberanos", remató el presidente.