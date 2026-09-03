Terrible furcio de Milei en Chile: “Nuestro modelo nunca funcionó”

Durante su discurso en el V Encuentro Regional del Foro Madrid en Santiago de Chile, Javier Milei cuestionó la mirada negativa de los medios de comunicación sobre la situación de la Argentina y defendió los resultados de su gestión al compararla con los gobiernos anteriores. Sin embargo, en medio de su argumento, incurrió en un llamativo furcio: "Está claro que nuestro modelo nunca funcionó", sostuvo ante el auditorio chileno.

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"En Argentina uno prende el televisor y pareciera que el país está todo mal. Pero si analizamos con un mínimo grado de honestidad y nos comparamos con los gobiernos anteriores: está claro que nunca nuestro modelo funcionó", afirmó Milei en su discurso. Tras estas palabras, el Presidente hizo un sugestivo silencio que subrayó aún más el fallido. No obstante, inmediatamente, lanzó una nueva frase para subsanar el furcio: "Está claro que nuestro modelo funciona y vamos por el rumbo correcto", corrigió Milei.

En otro tramo de su intervención en tierras chilenas, el mandatario volvió a llamar "presidiaria" a la expresidenta Cristina Kirchner al contraponer el modelo kirchnerista con el libertario y vaticinó que, de mantener el rumbo, Argentina "se va a expandir en cuatro años 20%". Además, repitió que el "mejor antídoto contra los zurdos son los datos", equiparó a la izquierda con el terrorismo y a la ultraderecha con "el bien".

Internacional de derecha y nuevas críticas a Pedro Sánchez

Desde Chile, el Presidente volvió a criticar a la izquierda latinoamericana y mundial. Asimismo, llamó a crear una red internacional de derecha en la región y en el mundo. "La derecha debe organizarse porque esta es una batalla a nivel global a la que cada nación debe contribuir ordenándose puerta adentro", consideró Milei.

El presidente liberal apuntó también contra la izquierda europea e insistió con sus dardos contra el gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). "Están facilitando la inmigración descontrolada y degradando sistemáticamente la identidad española", señaló el jefe de Estado al referirse al conflicto migratorio en el país ibérico.

"Les enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza de sí mismos, allanando el camino a las hordas extranjeras que terminarán reemplazándolos", subrayó Milei en un pasaje de su mensaje donde apuntó contra el "falso multiculturalismo" de la izquierda de Europa. Paralelamente, repitió sus acusaciones contra el Presidente del Gobierno de España.

"A Pedrito (Sánchez) le están encontrando que está más sucio que una papa. Se ofendió él y toda la gentuza que lo rodea cuando le dije que era un gobierno de ladrones, pero parece que los hechos lo confirman", destacó al hacer referencia a las causas de presunta corrupción contra el presidente español y su entorno.