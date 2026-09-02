Milei y la cadena nacional por Malvinas: hermetismo, dudas y en el medio un viaje a Chile

En el Gobierno reina el hermetismo y el misterio sobre el anuncio de Javier Milei en cadena nacional de este jueves a las 21 horas por la causa Malvinas. Hay grandes dudas y adentro de la Casa Rosada temen que el anuncio no cumpla las altas expectativas que se generaron.







"Lo único que sabemos es que no podemos filtrar nada a la prensa", se sinceró una funcionaria ante El Destape. "Podemos asegurar que no va a decir en el discurso 'si quieren venir que vengan', ja", bromearon en el Gobierno sobre el discurso presidencial ante este portal. Milei grabará el discurso por la tarde apenas llegue al país. Insólitamente mañana se va de viaje el Presidente. Será un corto vuelo ida y vuelta a Chile.

{{{htmlAmp}}}

El mandatario hablará a las 13.30 (hora argentina) y regresará dos horas después. 15.30 ya estará en Buenos Aires y se dirigirá a la Casa Rosada para grabar el mensaje en el Salón Blanco, acompañado por el Canciller Pablo Quirno.

En Chile, Milei dará un discurso en el Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso. A continuación tendrá un encuentro con la Secretaria de Estado Adjunta para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos, Sarah Rogers. Finalmente, Milei se juntará con el presidente de Chile, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda. Allí cerrará su jornada en ese país y volverá a Argentina.

Ayer, después de que Milei anuncie que dará este jueves una cadena nacional sobre las Malvinas, el Gobierno británico y dirigentes políticos salieron a decir que su compromiso con los isleños es "inquebrantable" y que la soberanía de las islas debe "permanecer inglesas". "Los habitantes de las islas son británicos y tienen derecho a determinar su propio futuro. Han expresado su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar y nuestro compromiso con ellos es inquebrantable", declaró un portavoz del primer ministro Andy Burnham, según recogió el diario The Guardian.









La reacción de Reino Unido se produjo después de los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de retirar su apoyo a la soberanía británica de las islas. "Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas", dijo Trump a la prensa en la Casa Blanca.

"Las Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas. Los soldados británicos lucharon y murieron para defender nuestra soberanía y la libertad de los habitantes de las Malvinas", el escribió el diputado conservador británico James Cartlidge a través de su cuenta de X. Y luego siguió: "Ese sacrificio nunca será olvidado, siempre estaremos al lado del pueblo de Falkland Islands y su abrumador deseo de permanecer inglesas".