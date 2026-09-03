A qué hora es la cadena nacional de Milei por las Islas Malvinas de hoy jueves 3 de septiembre

El presidente Javier Milei brindará una cadena nacional este jueves para hablar sobre los avances diplomáticos en torno a la soberanía de las Islas Malvinas, luego de que el jefe de Estado estadounidense, Donald Trump, adelantara que analiza abandonar la histórica neutralidad de Estados Unidos respecto al histórico conflicto.

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A qué hora será la cadena nacional de Milei

La cadena nacional de Javier Milei será este jueves a las 21 hs, en el horario central de la televisión. La conferencia fue oficializada por la Casa Rosada luego de una reunión de Gabinete nacional que se realizó el martes pasado.

Javier Milei hablará en cadena nacional este jueves a las 21 hs

"El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, hizo un análisis sobre los avances diplomáticos que lleva adelante la Cancillería en defensa de la soberanía de las islas Malvinas, en este marco se determinó que el jueves por la noche el Presidente realizará una cadena nacional donde brindará mayores detalles a la población sobre este tema", explicaron.

El Presidente preparó el discurso para este jueves con el ministro Pablo Quirno y con la SIDE, según reveló el portavoz presidencial, Adrián Ravier.

Malvinas: qué dijo Milei sobre los dichos de Trump

El lunes pasado Donald Trump fue consultado sobre la posibilidad de que Estados Unidos retire su respaldo a Reino Unido sobre su soberanía en las Islas Malvinas y apuntó: "Siempre reviso todas las posiciones, esa es apenas una entre muchas".

Si bien el mandatario estadounidense fue ambiguo y las declaraciones fueron retomadas por el jefe de Estado argentino, que un día después consideró en declaraciones a El Observador: "Pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”. En ese sentido, describió las declaraciones de Trump como un posible "hecho histórico" para Argentina, pero no dio más precisiones.

Por su parte, el ministro de Hacienda británico, John Healey, reafirmó que las Islas Malvinas "son británicas". "Seguirán siendo británicas mientras las Islas Malvinas así lo deseen”, remarcó.