El presidente Javier Milei contará en cadena nacional a partir de las 21 horas las novedades en el avance sobre la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Y revelará nuevas sanciones contra la explotación británica de los recursos.

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El Gobierno le pidió a todo el Gabinete estar presente y salir en el video y en la foto final. La Casa Rosada quiere dar un mensaje contundente y de apoyo 100% de los ministros.

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El Gabinete completo y la foto que busca Milei

Estarán, además de los ministros, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich. También se espera que esté el asesor sin cargo Santiago Caputo.

El discurso lo trabajó en parte el asesor. Malvinas es desde el comienzo una de sus principales agendas y también de su núcleo íntimo, aunado en Las Fuerzas del Cielo. Entre los jóvenes libertarios hay una expectativa alta sobre este mensaje que dará Milei.

El discurso se espera que dure poco más de media hora. Será grabado por la tarde, luego de que Milei llegue a Argentina tras su estadía en Chile.

Aterriza el mandatario a las 15.30 y se dirige rumbo a la Rosada para grabar en el Salón Blanco. Se espera que después de las 16 horas empiece el operativo en la Rosada.

Sin la Vicepresidenta: el portazo a Villarruel en un tema sensible para su historia familiar

Milei tuvo una estadía fallida en Chile con un furcio que dio vueltas por el país. Reconoció que su modelo económico "nunca funcionó". Luego intentó desdecirse. Tendrá suerte: la cadena nacional será grabada. Va a poder pronunciar furcios y luego repetir las tomas.

Quien se quedó afuera del mensaje es la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Las Malvinas son una de las principales causas que defiende al presidente del Senado. Su padre estuvo en la guerra de 1982.

Villarruel no fue ni invitada a participar de este acto que será transmitido para todo el país durante la noche argentina. En Gran Bretaña están atentos al mensaje de Milei. Y también en Estados Unidos. ¿Es cierto que hubo llamados cruzados entre los gobiernos de Argentina y EEUU para conocer el contenido del discurso de Milei que preparó en parte Santiago Caputo?

El proyecto Sea Lion y la presión de Donald Trump sobre Gran Bretaña por las Islas

Uno de los conflictos últimos entre Inglaterra sobre Malvinas es el proyecto de explotación petrolera llamado Sea Lion, de las empresas británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. Será uno de los temas de la cadena.

Milei intenta complacer además a Donald Trump, que en la última semana habló sobre Malvinas por sus recientes negociaciones con Gran Bretaña por el gasto en seguridad.

Trump puso en duda la neutralidad histórica de Estados Unidos sobre las Islas Malvinas. Y en una advertencia a Londres advirtió que podría revisar este respaldo si el Reino Unido no acompaña las demandas de seguridad de Washington. Es que el norteamericano acusó al primer ministro británico, Keir Starmer, por la falta de ayuda militar en el estrecho de Ormuz frente a Irán. Denuncia el Naranja que la OTAN y los países europeos no enviaron suficientes barcos a una zona clave para el petróleo.