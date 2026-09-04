Melella respaldó el giro de Milei y exigió participación activa de Tierra del Fuego

El gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella destacó positivamente el cambio de posición adoptado por el gobierno de Javier Milei respecto de la causa soberana de las Islas Malvinas. A través de un pronunciamiento en redes sociales, el mandatario provincial enfatizó que la disputa por el archipiélago representa un interés común que trasciende las fronteras partidarias y las disputas de poder. “Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política", señaló Melella tras los anuncios del Presidente.

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En consonancia con este diagnóstico, Melella expresó el acompañamiento de su distrito a la conformación de una representación unificada que permita avanzar firmemente más allá de la retórica. El gobernador manifestó su apoyo a la construcción de "un frente político e institucional unido que nos permita pasar de las declaraciones a las acciones concretas en defensa de nuestra soberanía".

Uno de los puntos centrales abordados por el titular del Ejecutivo fueguino fue el avance de la infraestructura de defensa y conectividad en la región más austral de la Argentina. En ese sentido, el gobernador valoró la determinación de seguir adelante con las obras de la Base Naval Integrada.

De acuerdo con su visión, la consolidación de este proyecto resulta estratégica para robustecer la presencia soberana del Estado argentino en las aguas del Atlántico Sur y proyectar de manera efectiva la presencia nacional sobre el continente blanco, un paso que "reafirma la importancia estratégica de Tierra del Fuego y nuestra condición de país bicontinental".

Sin embargo, el mandatario supeditó la viabilidad y el éxito definitivo de este anuncio a la asignación real de recursos económicos y a una articulación coordinada con la provincia. Melella remarcó que, para su concreción efectiva, "será indispensable establecer presupuesto, plazos y una articulación efectiva con la Provincia".

Exigencia de diálogo y defensa de los recursos naturales del Atlántico Sur

El posicionamiento de Tierra del Fuego no se limita al respaldo de los lineamientos generales del Ejecutivo nacional, sino que incorpora demandas institucionales concretas en materia diplomática, de soberanía y de participación federal. El gobernador enfatizó la urgencia de profundizar la estrategia jurídica y diplomática internacional de la Argentina, a la vez que instó a reactivar el Consejo Nacional de Malvinas.

Asimismo, Melella destacó la necesidad imperiosa de fortalecer todas las herramientas estatales disponibles destinadas a "impedir la explotación ilegítima de los recursos naturales que forman parte de nuestro territorio nacional y provincial".

En esta línea de reivindicación de las prerrogativas de su distrito, el gobernador fue tajante respecto al rol ineludible que debe tener la provincia austral en la mesa de decisiones de política exterior, asegurando que "no puede existir una política nacional sobre Malvinas que se construya sin Tierra del Fuego".

Para garantizar que esta postura se traduzca en una práctica institucional efectiva, Melella adelantó que presentará un requerimiento formal al Gobierno nacional para asegurar canales de comunicación abiertos e intervención directa de la provincia en cada una de las resoluciones vinculadas a las islas, anticipando que "solicitaremos formalmente una mayor apertura al diálogo y la participación efectiva de nuestra Provincia en cada decisión que se adopte sobre las Islas y el Atlántico Sur".