Tras la cadena nacional del presidente Javier Milei sobre Malvinas, el gobierno del Reino Unido emitió un comunicado donde atribuyó los anuncios del Presidente a la política interna Argentina. La administración británica reafirmó su soberanía sobre las Islas bajo el argumento de que los kelpers eligieron ser británicos.

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“La declaración de Milei durante la noche nos dice más sobre la política interna en Argentina que sobre las Islas Malvinas”, escribió el Secretario de Estado de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting. “Son británicas porque los isleños de las Malvinas eligen ser británicos”, añadió el funcionario inglés.

“Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inquebrantable”, cerró en redes sociales. El mensaje estuvo acompañado de una foto donde se puede ver a Streeting en el "Monumento de la Liberación”, que contiene los nombres de los soldados británicos caídos en las islas.

Milei endureció el cerco a petroleras por Malvinas

Tras los anuncios de ayer por la noche, Milei formalizó el endurecimiento de las sanciones contra las empresas que realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes sin autorización argentina. La medida quedó plasmada en el Decreto 868/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La nueva normativa establece un procedimiento específico para investigar y sancionar posibles infracciones a la Ley 26.659. Una vez detectados indicios, las compañías tendrán diez días hábiles para presentar su descargo y ofrecer pruebas, mientras que la autoridad de aplicación dispondrá de otros diez días para resolver si archiva el expediente o aplica una sanción. Las penalidades pueden incluir la inhabilitación para operar en el país por un período de entre cinco y veinte años.

Además, el decreto incorpora controles sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Las empresas que busquen acceder al régimen deberán declarar que ni ellas ni sus accionistas realizan o realizarán actividades hidrocarburíferas prohibidas por la legislación argentina. Cancillería deberá ser consultada antes de aprobar cada ingreso para verificar posibles antecedentes o incompatibilidades.

La medida también alcanza a las futuras concesiones, permisos y autorizaciones petroleras en el país. De esta manera, el Ejecutivo busca impedir que compañías vinculadas con la explotación de hidrocarburos en Malvinas puedan acceder tanto a los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios del RIGI como a nuevas operaciones petroleras en territorio argentino.