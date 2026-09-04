Cuál fue el rating de la cadena nacional de Milei por las Islas Malvinas

La cadena nacional que brindó Javier Milei este jueves 3 de septiembre sobre el endurecimiento de sanciones para empresas que exploten los recursos de las islas Malvinas y la aceleración de la construcción de la base naval en Ushuaia tuvo picos de más de 30 puntos de rating, y se transformó así en la de mayor audiencia de las cuatro que realizó el Presidente en lo que va de 2026.

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El mensaje comenzó a las 21 horas con 30,2 puntos de rating según las cifras de Kantar Ibope, al sumar la audiencia de los canales de aire y las señales de noticias. Quince minutos después, cuando finalizó la transmisión oficial, registraba 29 puntos, apenas 1,2 puntos menos que al inicio.

La marca superó así los registros alcanzados por las anteriores cadenas nacionales del mandatario durante este año. El discurso del 1° de marzo, por la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso, había llegado a un máximo de 21,3 puntos. En tanto, la cadena del 27 de marzo, cuando Milei se refirió al fallo de la Justicia de Estados Unidos favorable a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, tuvo un pico de 24,3 puntos.

Más adelante, el Presidente volvió a utilizar la cadena nacional el 30 de julio para anunciar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En aquella oportunidad, la transmisión había comenzado con 28,3 puntos, pero perdió 4,7 puntos durante el mensaje.

Los anuncios de Milei en su cadena nacional sobre Malvinas

Entre las principales medidas anunciadas por Javier Milei durante la cadena nacional del jueves 3 de septiembre, el Gobierno confirmó que avanzará con la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego. Según explicó el Presidente, la iniciativa buscará fortalecer las telecomunicaciones en el sur del país y reforzar la posición estratégica argentina en cercanías de las Islas Malvinas.

Milei también anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa contemplará una modificación de la ley 26.659 para endurecer las sanciones contra las empresas vinculadas a operaciones no autorizadas en Malvinas y establecer que quienes incumplan esas disposiciones no puedan operar en ningún punto del territorio nacional ni participar de acuerdos entre el sector público y el privado.

El proyecto incluirá además la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá como objetivo establecer una política común para distintas áreas del Estado y coordinar la actuación de Defensa, Economía e Inteligencia. Milei adelantó que también pedirá al Congreso que otorgue a ese organismo facultades para intervenir ante amenazas contra la seguridad nacional y la soberanía argentina.