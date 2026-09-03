El petróleo roza máximos de seis semanas por nuevos ataques entre EE.UU. e Irán

Los precios internacionales del petróleo operan cerca de sus valores máximos de las últimas seis semanas, impulsados por los recientes bombardeos de Estados Unidos sobre territorio iraní y las advertencias de Israel contra Teherán, factores que reavivaron el temor a cortes en el suministro de combustible desde Medio Oriente. Los futuros del crudo Brent ganaban un 1,8% para ubicarse en los 97,39 dólares por barril. En tanto, la variedad estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subía un 2,1% hasta los 92,92 dólares. Ambos indicadores se encaminan a cerrar su cuarta jornada consecutiva de ganancias tras marcar picos de seis semanas durante las primeras horas del día.

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El ministro de Salud de Irán reportó que los ataques nocturnos de Estados Unidos en distintos puntos del país dejaron un saldo de ocho personas muertas y 108 heridas. Por su parte, la Media Luna Roja iraní indicó que cuatro de los fallecidos y 67 de los heridos corresponden a un bombardeo registrado durante una boda cerca de la costa del estrecho de Ormuz.

Las acciones armadas de esta semana representan el intercambio de fuego más severo entre Washington y Teherán desde el pasado mes de julio, en el marco de un conflicto bélico que ya cumple siete meses de desarrollo.

La presión alcista sobre las cotizaciones sumó un nuevo ingrediente tras las declaraciones del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien advirtió que su país "paralizará" la infraestructura militar y civil iraní en caso de recibir un ataque directo. Según Ole Hansen, analista de Saxo Bank, estas declaraciones contribuyeron directamente al último pico del crudo.

A la tensión bélica se suma el desplome del transporte comercial con solo seis buques de mercancías que transitaron este miércoles por el estrecho de Ormuz, cifra que contrasta con los 11 del día previo y queda muy por debajo del promedio de 13 embarcaciones registrado en los últimos diez días. Desde la firma UBS, el especialista Giovanni Staunovo señaló que la tirantez del mercado también responde a factores estructurales, ya que las reservas mundiales de petróleo continúan en descenso.

Con información de Reuters