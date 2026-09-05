Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 5 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 10 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 5 de septiembre
El dólar CCL despidió la semana el viernes en $1579.6429 para la compra y $1585.4839 para la venta, con una variación del 0,12%. Este sábado, 5 de septiembre, con el mercado cerrado, esa cotización queda como referencia para la próxima jornada hábil.
Hace 24 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 5 de septiembre
El dólar MEP no opera este sábado 5 de septiembre porque la city permanece cerrada, y la cotización se mantiene estable en los niveles de cierre de la semana: $1519.39 para la compra y $1521.99 para la venta, con una variación de -0,35%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 5 de septiembre
Este sábado 5 de septiembre, el dólar Oficial permaneció sin cambios en la city, ya que el mercado no abrió sus operaciones durante el fin de semana. Así, la cotización de referencia para la compra se mantuvo en $1480, mientras que la venta continuó en $1530, lo que implicó una variación de 0,00%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 5 de septiembre
El dólar blue se mantiene estable este sábado 5 de septiembre, ya que el mercado está cerrado y no hay operaciones en la city. De este modo, la cotización de referencia queda en $1520 para la compra y en $1540 para la venta, con una variación del -0,32%.
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El dólar oficial cerró estable y cotizó a $ 1.535
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización del 30 de agosto
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Alerta sobre el dólar de la ex número dos del FMI a Milei: "Que se deprecie"
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