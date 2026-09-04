Trump amenazó con bombardear una planta nuclear iraní y atacó a los demócratas

En medio de un estancamiento en las negociaciones y tras cumplirse seis meses del inicio de las hostilidades bélicas contra Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar la tensión internacional al amenazar con un inminente ataque contra el complejo subterráneo del monte Kolang que se lo conoce como Pickaxe. La advertencia se produjo de manera simultánea a un duro ataque verbal contra la oposición demócrata, a la que acusó de pretender una derrota militar norteamericana.

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Desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense justificó una eventual incursión militar sobre la montaña ubicada en el centro del territorio iraní, a solo un kilómetro del complejo de Natanz, ante las sospechas de que allí se concentran reservas de uranio enriquecido utilizable para armamento nuclear. Al ser consultado por la prensa sobre el estado de la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero junto a Israel, Trump sostuvo la postura de Washington: "Irán no tendrá un arma nuclear. Hemos impedido que la tenga. Es posible que ataquemos Pickaxe muy pronto". Asimismo, relativizó la magnitud del enfrentamiento con Teherán al definirlo como un "conflicto militar que es poca cosa" en comparación con antecedentes históricos como Vietnam o Venezuela.

A la par de las advertencias estratégicas, el presidente volcó sus críticas a la política doméstica a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, responsabilizando al Partido Demócrata por obstaculizar el desempeño de las fuerzas armadas en el exterior. En su descargo, el jefe de Estado acusó a los sectores críticos de su administración de actuar movidos por el encono personal: "Los lunáticos de la izquierda radical, los tontócratas y los comunistas preferirían que perdiéramos la guerra en Irán antes que el presidente Donald Trump ganara la guerra para Estados Unidos. Se trata de personas muy enfermas".

Frente a la escalada discursiva, el Gobierno de Irán rechazó la presencia de material bélico o enriquecimiento en la zona señalada, asegurando que las sospechas de la inteligencia occidental constituyen "un pretexto inventado para la agresión, la destrucción y el sabotaje".

El monte Kolang alberga instalaciones subterráneas declaradas en 2020 ante el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) para el ensamblaje de centrifugadoras. El área lindante de Natanz —la principal infraestructura nuclear iraní— ya había sido objeto de severos bombardeos e incursiones aéreas por parte de Estados Unidos e Israel en ofensivas registradas entre 2025 y principios de 2026.

Con información de EuropaPress.