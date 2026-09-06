Irán impondrá una zona restringida afuera del estrecho de Ormuz

Irán anunció que establecerá en los próximos días una zona restringida afuera del estrecho de Ormuz, en una nueva escalada de las tensiones con Estados Unidos por el control del estratégico paso marítimo y una mayor complicación para el comercio internacional. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní (y uno de los dirigentes reclamados por la Justicia argentina por el atentado contra la AMIA), Mohsen Rezaei, precisó que el área comenzará en la línea del bloqueo naval estadounidense y se extenderá hacia el estrecho y el golfo Pérsico.

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Rezaei anunció la creación de la zona durante una entrevista con la televisión estatal iraní IRIB. Según explicó, su extensión partirá de la línea donde comienza el bloqueo naval de Estados Unidos y llegará hasta la región del estrecho de Ormuz, además de abarcar áreas del golfo Pérsico. En declaraciones citadas por la agencia de noticias Associated Press, el funcionario describió el alcance de la medida: "Comenzará desde la línea del bloqueo naval estadounidense, se extenderá hacia el estrecho de Ormuz y, de este lado, continuará hacia el golfo Pérsico".

La advertencia más concreta está dirigida a los buques que intenten utilizar la vía marítima. "Cualquier barco que ingrese a esta zona con la intención de atravesar el estrecho de Ormuz y sea identificado será incluido en nuestra lista de sanciones", afirmó Rezaei.

Además de la zona restringida, Rezaei adelantó que Irán y Omán acordaron mapas para establecer las rutas de circulación de los barcos que atraviesen el estrecho de Ormuz. De acuerdo con el funcionario, esos mapas serán firmados en los próximos días. Luego, Irán y Omán anunciarán un nuevo corredor internacional para el tránsito marítimo.

Rezaei sostuvo que ese corredor estará bajo gestión iraní. Así, Teherán busca establecer un mecanismo específico para los buques que pretendan atravesar el estrecho, en medio de las restricciones que ya pesan sobre la navegación en la zona.

Rezaei aseguró que el estrecho de Ormuz está cerrado

El funcionario iraní también rechazó las afirmaciones de Estados Unidos acerca de que barcos y buques petroleros continúan atravesando el estrecho. Rezaei aseguró que "el estrecho de Ormuz está completamente cerrado" y calificó de "mentira" la versión estadounidense sobre el tránsito de embarcaciones por la zona.

Según su relato, algunos barcos intentan utilizar una ruta cercana a Omán para atravesar el estrecho y apagan sus sistemas de navegación con el objetivo de evitar ser detectados. Rezaei afirmó que la mayoría de esas embarcaciones recibe ataques durante esos intentos.