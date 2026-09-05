El diésel en Estados Unidos alcanzó un aumento récord por la guerra en Irán

El precio del diésel en Estados Unidos alcanzó este viernes un precio récord de 5,85 dólares por galón en medio de la escalada en la guerra en Irán y la creciente tensión en Medio Oriente. El valor del combustible utilizado principalmente por camiones y tractores superó así el máximo registrado hasta ahora, que fue en 2022, provocado por la intervención militar rusa de Ucrania en febrero de dicho año.

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Según los datos de referencia de la asociación automovilística estadounidense, el galón de diésel, equivalente a unos 3,7 litros, llegó a los 5,85 dólares. El salto representa una nueva señal del impacto que el conflicto en Medio Oriente está teniendo sobre los precios de la energía y por extensión, sobre los costos de transporte y producción.

El récord anterior se había registrado hace cuatro años cuando la invasión de Rusia a Ucrania generó una alteración en los mercados internacionales de hidrocarburos. Ahora, el nuevo máximo se produce después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán el 28 de febrero y Teherán respondiera con un bloqueo del estrecho de Ormuz que sigue vigente, aunque con intermitencias, hasta la actualidad.

El estrecho de Ormuz, centro de la crisis

El estrecho de Ormuz es uno de los principales puntos de tránsito marítimo para el transporte mundial de hidrocarburos. Por allí circula una parte significativa del petróleo y otros productos energéticos, alrededor del 20% del total a nivel global. Cualquier interrupción o amenaza sobre esa ruta genera rápidamente presión sobre los mercados internacionales.

La escalada militar provocó así un fuerte aumento de los precios de la energía en Estados Unidos, con consecuencias que van más allá del mercado petrolero. El diésel es un combustible fundamental para el transporte de mercancías y las actividades agrícolas, por lo que una suba sostenida se trasladará a los costos de logística, alimentos y otros productos.

La gasolina en Estados Unidos también registró aumentos durante las últimas semanas. El precio promedio de la gasolina corriente llegó a 4,15 dólares por galón, aunque todavía permanece por debajo del récord de 5,05 dólares alcanzado en 2022.

Trump, bajo presión por el precio de los combustibles

El aumento de los combustibles representa además un problema político para Donald Trump, que enfrenta una situación especialmente sensible de cara a las elecciones legislativas de medio término de noviembre.

La mejora del poder adquisitivo fue una de las principales promesas realizadas por Trump durante la campaña presidencial de 2024. Por esa razón, que haya ahora una escalada de los precios de la energía puede convertirse en un factor incómodo para la Casa Blanca, especialmente si termina impactando sobre el costo de los alimentos, el transporte y otros bienes de consumo.