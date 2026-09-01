El petróleo superó los US$ 92 tras nuevos ataques entre EE.EU. e Irán en el Golfo Pérsico

Los precios internacionales del petróleo mantuvieron su tendencia alcista y registraron subas de cerca del 2%, en medio de un nuevo intercambio de ataques militares entre Estados Unidos e Irán que volvió a encender las alarmas sobre el abastecimiento global de crudo. En los mercados de futuros, el barril de Brent subió un 1,9% para cotizarse en US$ 92,21, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense trepó un 2,47%, alcanzando los US$ 87,88.

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La tensión en la región se profundizó luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con nuevas incursiones militares tras los ataques cruzados del fin de semana. La incertidumbre sobre la seguridad de las rutas marítimas se agravó el lunes tras registrarse impactos de proyectiles no identificados contra dos superpetroleros de bandera saudí que transitaban por el estrecho de Ormuz. Pese a los esfuerzos diplomáticos encabezados por Qatar y Omán para destrabar la navegación en el estrecho, las conversaciones permanecen paralizadas.

Por su parte, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró este martes que Teherán mantendrá una postura de reciprocidad únicamente si Washington cumple con las obligaciones fijadas en el acuerdo de paz provisional firmado en junio pasado.

Analistas internacionales advierten que la reactivación de las hostilidades con misiles consolida las proyecciones de un conflicto prolongado en el tiempo, lo que mantendrá bajo presión las cotizaciones energéticas globales durante las próximas semanas.

Con información de Reuters