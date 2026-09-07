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Conflicto en Medio Oriente

Tras los ataques de EE.UU., Irán advirtió que apuntará contra instalaciones petroleras

En VIVO - Actualizado hace 2 horas

El presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, señaló  que Teherán responderá a los ataques de Estados Unidos golpeando instalaciones petrolíferas y gasísticas en la región de Oriente Próximo.

Tras los ataques de EE.UU., Irán advirtió que apuntará contra instalaciones petroleras

Crece la tensión luego de que el presidente estadounidense Donald Trump finalmente cumplió con sus anuncios previos y lanzó un ataque contra tres buques iraníes cerca del estrecho de Ormuz, frente a la isla de Kharg, como respuesta a un supuesto primer ataque iraní a su flota en la zona. Uno de los altos mandos militares afirmó en un comunicado que espera que esto "sirva de advertencia" a la Guardia Revolucionaria de Irán. Por su parte desde Teherán todavía no emitieron respuesta, aunque prometieron crueles represalias durante la última semana frente a cualquier agresión de Estados Unidos o sus aliados.

Por otro lado el frente libanés y palestino sigue en tensión. Tras la liberación de cuatro rehenes libaneses, el grupo Hezbolá respondió en un comunicado propio que esto "no es suficiente" y pidió al gobierno de Beirut que termine con las "impías negociaciones" con Israel, al señalar que el Estado israelí violó "en sus repetidas agresiones el acuerdo marco" de paz firmado en junio. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.

Hace 2 horas

La advertencia de Irán tras los ataques de EE.UU

El presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, señaló  que Teherán responderá a los ataques de Estados Unidos golpeando instalaciones petrolíferas y gasísticas en la región de Oriente Próximo.

 

"Es simple: la cadena de producción de petróleo y gas aquí es extensa, accesible y está expuesta", ha señalado Qalibaf, que ejerce de jefe de la delegación iraní en las negociaciones con Estados Unidos.

 

"Las compañías estadounidenses de petróleo y gas en estas aguas y instalaciones comparten esa exposición. Ataca nuestros activos y serás atacado. Ya lo hemos demostrado", ha afirmado el dirigente iraní en un mensaje en redes sociales en el que hace referencia a las bases "que ya no son viables".

 

Con este mensaje replica al secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien celebró los últimos ataques estadounidenses contra buques petroleros en aguas del estrecho de Ormuz, afirmando que "si Irán dispara a los barcos de Estados Unidos", Washington va a "destruir y hundir sus petroleros". "Todo lo que tienen que hacer es no disparar a la Armada", afirmó.

 

 

Hace 3 horas

Nuevos ataques de EE.UU

Estados Unidos ha lanzado durante los últimos días varias oleadas de bombardeos contra Irán, que ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, en medio del estancamiento del diálogo mediado por Pakistán para alcanzar un acuerdo que cierre la guerra abierta el 28 de febrero por la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

Hace 13 horas

Irán impondrá una zona restringida afuera del estrecho de Ormuz

Irán prepara nuevas restricciones en la región exterior del estrecho de Ormuz: los barcos que ingresen sin autorización serán incluidos en una lista de sanciones. Además, Teherán anunció un corredor acordado con Omán. El comercio internacional, cada vez más complicado en Medio Oriente.

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Hace 23 horas

Recrudece la guerra en el estrecho de Ormuz con fuertes ataques de EE.UU. e Irán

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13:04 | 05/09/2026

El diésel en Estados Unidos alcanzó un aumento récord por la guerra en Irán

El diésel llegó a un precio récord en Estados Unidos. La guerra en Irán dispara los costos de la energía.

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11:44 | 05/09/2026

EE.UU. anunció un ataque a tres buques iraníes mientras Hezbolá le responde a Israel

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07:31 | 04/09/2026

Israel confirmó nuevos ataques en Líbano mientras EE.UU. busca denunciar a Irán en la OIEA

El Ejército israelí anunció que lanzará nuevos ataques en el sur del Líbano durante la noche de este viernes, mientras que en paralelo Estados Unidos y sus aliados avanzarán con una denuncia internacional contra Irán ante el organismo nuclear de las Naciones Unidas.

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10:31 | 03/09/2026

El petróleo se acelera y se acerca a los US$100 ante nueva escalada en Medio Oriente

A pesar de algunos lapsos de calma en las últimas semanas, el retorno de la tendencia alcista en el precio del crudo se da frente al cese de una nueva tregua entre Estados Unidos e Irán.

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07:34 | 03/09/2026

Se multiplican los ataques cruzados en Medio Oriente y se teme una mayor guerra regional

Irán informó que atacó bases en Emiratos Árabes Unidos y Kuwait "en respuesta a los crímenes de Estados Unidos contra el pueblo iraní". 

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07:52 | 02/09/2026

EE.UU. lanzó un sangriento ataque en Irán y hay dos barcos incendiados en Ormuz

Estados Unidos no cesa en sus ataques e Irán respondió con misiles y drones contra posiciones e intereses de Washington en Jordania, Irak y Bahrein, mientras Kuwait también reportó ataques. Fuerzas iraníes dijeron que dos naves tocaron minas subacuáticas en el estrecho de Ormuz y están en llamas. Preocupación por el precio del petróleo.

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13:00 | 01/09/2026

Qatar advirtió que la crisis en Ormuz amenaza con desatar una nueva escalada

El gobierno qatarí pidió reabrir el paso estratégico, mientras Irán negocia con Omán un plan de gestión y exige a EE.UU. cumplir el acuerdo previo.

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07:52 | 01/09/2026

Recrudece la guerra en Ormuz: nuevos ataques cruzados entre EE.UU e Irán

24 horas después, los dos países siguieron con el cruce de ataques, todos confirmados por ambos ejércitos. En este contexto, el precio del barril de petróleo volvió a aumentar y ya supera los US$ 90.

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08:37 | 31/08/2026

El petróleo superó los 90 dólares tras los ataques cruzados y Trump promete represalias

Después de que Irán disparara contra fuerzas estadounidenses en Jordania, el presidente del país norteamericano amenazó: "Habrá una respuesta".

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10:23 | 30/08/2026

EE.UU. atacó la isla iraní de Larak, en Ormuz, y Teherán prometió contraatacar

Irán confirmó el ataque estadounidense e informó que varios combatientes y civiles murieron y resultaron heridos. Crece el temor a una nueva escalada militar en Medio Oriente. 

"Sin final en el horizonte", crece el malestar en EE.UU. por la falta de plan de Trump en Medio Oriente.

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00:05 | 30/08/2026

La guerra contra Irán fortalece el naciente orden mundial

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel no logró quebrar al gobierno iraní y aceleró, en cambio, transformaciones geopolíticas de alcance global. Mientras Washington enfrenta una pérdida de influencia y crecientes tensiones con sus aliados, Irán profundiza sus vínculos con Rusia y China y Eurasia avanza en la construcción de alianzas que consolidan un nuevo orden multipolar.
 

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11:11 | 29/08/2026

Irán promete "firmeza" ante sanciones de EE.UU. mientras Líbano sigue bajo ataque israelí

El gobierno iraní anunció a través de medios locales que preservarán "la firmeza y templanza" contra las sanciones estadounidenses y que apelarán a la diplomacia para defender sus intereses. En paralelo, el Ejército israelí desplegó ataques aéreos en distintas aldeas del sur de Líbano.

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