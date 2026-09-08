Tras los anuncios de Javier Milei respecto del reclamo por Malvinas, el Gobierno inicia una semana clave en la que buscará aliados para llevar adelante los proyectos. Desde la oposición ya expresaron su rechazo mientras que la Unión Industrial Argentina (UIA), La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), y la Sociedad Rural apoyaron las medidas. En las últimas horas SLB, Baker Hughes y Halliburton, las tres empresas de servicios petroleros más grandes del mundo, anunciaron que no participará en proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
En medio de la crisis de morosidad, se reúne la Mesa Política con Malvinas como eje
El Gobierno nacional volverá a reunir este martes a su Mesa Política en la Casa Rosada con el objetivo de coordinar los próximos pasos de la gestión. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
El Gobierno volverá a reunir a la Mesa Política con Malvinas en el centro de la agenda
El Gobierno nacional volverá a reunir este martes a su Mesa Política en la Casa Rosada con el objetivo de coordinar los próximos pasos de la gestión. En ese sentido, será un encuentro que tendrá como eje central el seguimiento de las medidas vinculadas a la causa Malvinas, tal como anticipó el presidente Javier Milei en su último encuentro de Gabinete.
En esta ocasión, el órgano del oficialismo sumará la participación especial del canciller, Pablo Quirno, y del ministro de Defensa, Carlos Presti. La presencia de ambos funcionarios buscará ordenar la estrategia parlamentaria y diplomática del Ejecutivo, tras la confirmación de que el paquete de leyes anunciado por el jefe de Estado sobre las Islas Malvinas ingresará por la Cámara de Diputados para iniciar su tratamiento legislativo.
Por otro lado, habrá revisión de los proyectos libertarios que se están discutiendo en el Congreso. La mira está colocada en sancionar en el corto plazo la reforma la carta orgánica del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal bis, que tuvieron el visto bueno de la Cámara baja el mes pasado y que esperan tratamiento en el Senado.
En el último cónclave, la mesa, que encabeza la secretaria general de la presidencia Karina Milei, planteó la posibilidad de avanzar con la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). La idea de la Casa Rosada es tratar el ambicioso proyecto completo que incluye Ficha Limpia, la eliminación de las PASO y cambios en el sistema de financiamiento de los partidos políticos este mes.
Hace 2 horas
Milei pone a todo el Gobierno a trabajar por Malvinas para tapar la crisis de morosidad
El Presidente se juega la reelección con la causa Malvinas. Hoy dio un mensaje contundente sobre el tema. A la mesa política se suman Quirno y Presti. Mientras, el mandatario intenta con dos gobernadores aliados tapar la agenda de deudores y emergencia en discapacidad de la sesión del miércoles.
Javier Milei se juega la reelección con la causa Malvinas. Puso a trabajar a todo el Gobierno en el tema. Mientras, el Presidente intenta con dos gobernadores aliados tapar la agenda de deudores incobrables y emergencia en discapacidad de la sesión del miércoles. En el Gobierno afirmaron que el anuncio "tuvo más de un 80% de respaldo en la sociedad" y será una de las principales cartas en una campaña que ya arrancó.
Hace 2 horas
"Pesadilla" y "desesperación": las caras de la crisis de morosidad que Milei no ve
En la Legislatura porteña, endeudados relataron los violentos mecanismos mediante los cuales los bancos y otras entidades reclaman los pagos.
La Legislatura porteña fue testigo este lunes de la peor cara de la crisis de morosidad que hay en la Argentina. En una audiencia convocada por el legislador del bloque Fuerza por Buenos Aires Leandro Santoro, endeudados relataron cómo son los mecanismos violentos mediante los cuales los bancos y otras entidades financieras llaman para reclamar los pagos de las deudas, con amenazas de embargos y contactos con familiares, amigos, vecinos e, incluso, jefes. Mientras los ciudadanos denuncian estas prácticas abusivas, el Gobierno nacional se desentiende: la Casa Rosada insiste en que son acuerdos entre privados y, por ahora, no muestra señales de asistencia a los morosos.
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¿Por qué las mujeres rechazan a Milei?: una pregunta clave para 2027
La brecha de género aparece en todas las encuestas: entre las mujeres, el Presidente tiene sus números más bajos. Por contraste, entre los varones encuentra sus apoyos más sólidos. ¿Por qué ellas y ellos votan distinto? ¿Qué ven unas y otros a la hora de evaluar a Milei? Economía doméstica, feminismo y la post-pandemia, entre las hipótesis.
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Elecciones 2027: la encuesta oficialista que preocupa al Gobierno
Un sondeo de Giacobbe & Asociados reveló que el 63,7% tiene una mirada negativa sobre la economía y el 56,5% cuestiona el plan de Milei y Caputo. Pese al deterioro, el Presidente conserva la mejor imagen positiva y Kicillof se mantiene como el opositor mejor posicionado.
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El bullrichismo se sube el precio mientras el Senado reactiva el debate electoral
Arranca el poroteo por la reforma y las PASO. El entorno de la senadora hace valer su peso en la Cámara Alta y encuestas clave como activos fundamentales para justificar su presencia en una fórmula presidencial.
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El Gobierno denunciará a Navitas por explotar petróleo en Malvinas
El Gobierno también incorporará al Presupuesto 2027 una partida para la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia y otros "proyectos estratégicos".
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En medio de la disputa que Israel tiene con Reino Unido por su denuncia contra las colonias en Cisjordania ocupada, el ministro de Seguridad NAcional Itamar Ben-Gvir exigió a Netanyahu que reconozca la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
Tuit de Itamar Ben Gvir en la red social X
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Caputo refuerza el poder de fuego del BCRA para frenar una nueva corrida cambiaria
El Gobierno otorgó al BCRA bonos equivalentes a 2.000 millones de dólares para que intervenga en los mercados financieros y ofrezca un seguro de cambio a los operadores que buscan dolarizar carteras. El poder de fuego se limita a lo que resta de septiembre y octubre y busca cubrir una menor liquidación de divisas por las dificultades de las empresas para colocar deuda.
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A contrarreloj, la oposición negocia para garantizar el quórum y los votos en Diputados
Después del revés de la semana pasada, quieren garantizar que tendrán los votos para avanzar los proyectos sobre endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad que tanto teme el gobierno de Milei.
Milei teme otra derrota en diputados y apuesta a Malvinas para correr el foco de la sesión.
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ATE levantó el paro tras recibir un aumento de 14,1% y un bono de $180.000
ATE había anunciado una medida de fuerza con movilización para este martes. A horas del inicio, el gremio informó que sus trabajadores recibieron un aumento, dejó en suspenso el paro y pidió reabrir la mesa de negociación con la obra social pública.
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Sin autocrítica, Milei reunió a su Gabinete para ratificar el rumbo económico
El Presidente encabezó el tercer encuentro semanal seguido con sus ministros, en el que también analizó las repercusiones de su cadena sobre el histórico reclamo de soberanía por las Islas Malvinas.
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La Provincia pagó u$s420 millones de deuda y ya canceló casi u$s3.000 millones
El Gobierno bonaerense volvió a cuestionar el endeudamiento tomado durante la gestión de María Eugenia Vidal y advirtió por el impacto de la caída de recursos nacionales sobre las cuentas provinciales.
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Convocan a la "Marcha de la Bronca" contra el ajuste de Milei y Jalil
Los trabajadores catamarqueños se movilizarán por el impacto del costo de vida en los hogares, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, los aumentos en las tarifas de servicios públicos y la situación crítica que atraviesan los jubilados y las universidades públicas.
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El mapa del PJ y las posibilidades de ganar en 2027
El Gobierno dice que cuenta con los gobernadores peronistas del norte para suspender las PASO. “Se destrabó en el Senado, la reforma sale”, aseguran. En agosto, la compra de dólares de particulares volvió a ser récord. Milei espera conseguir que Argentina reciba una parte de las regalías por la exportación petrolera en Malvinas.
El presidente Javier Milei tiene un objetivo único: bajar la inflación aunque sea con depresión de consumo.