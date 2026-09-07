Milei pone a todo el Gobierno a trabajar por Malvinas para tapar la crisis de morosidad y discapacidad

Javier Milei se juega la reelección con la causa Malvinas. Puso a trabajar a todo el Gobierno en el tema. Mientras, el Presidente intenta con dos gobernadores aliados tapar la agenda de deudores incobrables y emergencia en discapacidad de la sesión del miércoles. En el Gobierno afirmaron que el anuncio "tuvo más de un 80% de respaldo en la sociedad" y será una de las principales cartas en una campaña que ya arrancó.

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Milei encabezó este lunes una reunión de Gabinete en Casa Rosada, en la que se analizó la cadena nacional sobre Malvinas, las medidas anunciadas y su impacto mediático. Además se habló del proyecto de ley que será enviado al Congreso y se decidió que sea en la Cámara de Diputados donde se inicie el tratamiento. Por otra parte, se definió que el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Defensa, Carlos Presti, participen de la mesa política que encabeza Karina Milei para dar los próximos pasos. Todo el Gobierno detrás de la causa Malvinas.

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En paralelo, los libertarios negocian con dos gobernadores para trabar la sesión del miércoles en Diputados que fue solicitada por la oposición para tratar proyectos sobre la morosidad y los discapacitados.

El Gobierno pone el foco en Salta y Tucumán. El peronismo y aliados necesitarán quórum para abrir la sesión y aprobar la moción de emplazamiento. Todo se logra con mitad más uno. En la oposición están confiados pero avisan: "Ellos están jugando fuerte. Santa Fe, Salta y Tucumán son las claves", afirmó un operador del PJ a El Destape.

En el oficialismo ven un "escenario difícil" para el miércoles. Aunque se envalentonaron en LLA: "Los voceros de la convocatoria son más fuertes que los de furgón de cola", expresó un hombre libertario del Congreso.

La oposición insiste con la crisis de morosidad

El objetivo de este miércoles para la oposición es poder emplazar a las comisiones. Los proyectos tienen distintos giros a distintas comisiones. El PJ pretende unificar los giros para que quede en dos comisiones, ponerles un plazo y allí sacar despacho para que funcionen en el plenario y hacer una sesión en dos semanas.

Si el PJ logra avanzar este miércoles luego vendrá un paso a paso que contará con el tratamiento en plenario de comisiones, sacar dictamen y, finalmente, ir al recinto para aprobar los proyectos sobre morosidad y discapacidad, entre otros.

Hace dos semanas, la oposición necesitaba alcanzar tres cuartos de los votos en una sesión para intentar meter el tema morosos. Ese objetivo quedó lejos pero hubo un dato político: tuvo 133 diputados que votaron a favor de habilitar el debate sobre la morosidad. Sobrados de la mitad más uno.

Asimismo, en el PJ afirman que esta vez "no será lineal". "Misiones viene bien, Catamarca viene bien. Pero con Sáenz y Jaldo no sabemos", destacó ante este portal un pejotista de la Cámara Baja sobre esos mandatarios provinciales que suelen jugar para Milei.

En la oposición creen que lo importante será el tema de emergencia en discapacidad incluido entre los proyectos. "Es un tema complejo. Tiene un colectivo muy intenso detrás y mucho más organizado que tema endeudados, que por ahora no hay colectivos grandes organizados detrás", afirmaron a El Destape.