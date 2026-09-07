Sin autocrítica, Milei reunió a su Gabinete para ratificar el rumbo económico

Javier Milei encabezó, este lunes, una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, en la que volvió a evitar cualquier autocrítica para, en cambio, ratificar el rumbo económico. Además, trató el impacto de su discurso sobre Malvinas de la semana pasada.

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El mandatario ingresó a la Casa de Gobierno poco antes de las 10 de la mañana, por primera vez desde que grabó la cadena nacional en la que comunicó el endurecimiento de sanciones para empresas petroleras que inviertan en las islas, el jueves pasado. La reunión se alargó más de lo esperado y duró unas 2 horas y 40 minutos en total. Recién terminó pasadas las 12:30 del mediodía. Participaron todos los ministros, además de la senadora nacional Patricia Bullrich y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con el objetivo de coordinar la agenda parlamentaria del oficialismo.

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Se trató de la tercera semana seguida en la que el Presidente encabeza un encuentro con todo su Gabinete, luego de las reuniones del 24 de agosto y del 1º de septiembre. Antes de esas fechas había estado recluido en Olivos, sin ingresar a la Casa Rosada por 23 días, y sin participar de ninguna reunión con sus ministros durante un mes y medio.

De este modo, Milei busca ahora mostrar dinamismo en la gestión y fortalecer el control de la agenda tras las buenas repercusiones que tuvo su discurso sobre Malvinas.

Y, al mismo tiempo, trata de dejar atrás el escenario de las semanas post Mundial en las que el tema de la morosidad familiar récord no solo dominó la discusión pública sino que, además, le valió fuertes críticas por su reiterada negativa frontal a atender o siquiera mostrarse receptivo con los sobreendeudadas. Algo que, sin embargo, no le será sencillo dado que la oposición planea tratar, este miércoles en la Cámara de Diputados, los proyectos de ayuda a estos hogares.

Malvinas y rumbo económico, los temas de la nueva reunión de Gabinete

Por un lado, Milei trató con sus ministros las repercusiones de la cadena nacional sobre Malvinas del jueves pasado, en la que anunció el endurecimiento de sanciones para las empresas que exploten los recursos hidrocarburíferos de las islas y la aceleración de la construcción de la base naval integrada en Tierra del Fuego.

La Casa Rosada precisó que en el encuentro de los ministros se analizó el detalle del Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, por el que se busca crear un Consejo de Seguridad Nacional, con representación de diversos organismos, que defina la política en esta materia, especialmente en relación a las Malvinas. Según informó Presidencia, se determinó que ingresará por la Cámara de Diputados.

El Gobierno también anticipó que el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Defensa, Carlos Presti, participarán de la Mesa Política que tendrá lugar este martes. De este modo, Milei apunta a seguir tratar de acaparar la agenda con la cuestión Malvinas, mientras la economía de bolsillo no deja de dar malas noticias.

Por otro lado, en la reunión se analizaron también "las principales variables económicas y los indicadores de actividad", precisó la Casa Rosada.

Milei destacó otra vez las más de 17.000 desregulaciones impulsadas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en un nuevo respaldo a su gestión tras las críticas que recibió por el fracaso del debate sobre la Ley de Tierras. Y discutió los detalles sobre la nueva Ley de Mercado de Capitales que se encuentra elaborando el propio expresidente del Banco Central.

El jefe de Estado evitó cualquier autocrítica sobre la macro. Al contrario, "ratificó el rumbo económico y sostuvo que no se relajará la política monetaria bajo ningún concepto, al considerar que hacerlo sería un error y afectaría la reputación construida y los resultados obtenidos", advirtió Presidencia.

Así, se repitió básicamente la escena de hace dos semanas, cuando, en la reunión de Gabinete del 24 de agosto, Milei analizó la cuestión de la morosidad récord solo para concluir que "los indicadores no reflejan una situación de crisis". Por ahora, las medidas de ayuda a la micro seguirán sin llegar.

La agenda del Presidente continuó esta mañana con una reunión con directivos de la empresa Tesla, fundada por Elon Musk, y otra con directivos de la empresa DayOne Data, dedicada a la infraestructura digital.