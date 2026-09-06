Reunión de gabinete y encuentros con empresarios: la agenda de Milei para esta semana

El presidente Javier Milei tendrá una agenda cargada de actividades durante esta semana, de acuerdo con el cronograma difundido por Presidencia. Entre los principales compromisos figuran reuniones con autoridades de empresas tecnológicas, un encuentro con el vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia, Antonio Tajani, y una reunión de la Mesa Política. También participará de actividades institucionales junto a Karina Milei.

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La semana presidencial comenzará el lunes 7 de septiembre con una reunión de Gabinete, encabezada por Javier Milei a las 10. La actividad será el primer compromiso de la jornada y estará seguida por una serie de encuentros con representantes del sector privado. A las 12, el Presidente recibirá a autoridades de DayOne Data, una empresa multinacional.

Dos horas después, a las 14, mantendrá otra reunión con autoridades de Tesla, la empresa estadounidense de tecnología. Más tarde, a las 15, el Presidente y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibirán a Hela, una perra que formó parte del plantel de Detectores de Narcóticos de la Policía Federal Argentina (PFA).

Según la información difundida por Presidencia, Hela se retira de sus funciones después de haber intervenido en numerosos procedimientos bajo la Dirección General de Operaciones Antidrogas Hidrovía Paraná. La actividad cerrará la agenda presidencial del lunes, mientras que a las 15.30 el jefe de Gabinete, Diego Santilli, participará de una reunión de directorio de YPF.

El resto de la agenda

El martes 8 de septiembre, uno de los principales compromisos de la agenda será el encuentro entre Milei y Antonio Tajani, vicepresidente del Consejo de Ministros de la República Italiana. La reunión está prevista para las 11 y se realizará en paralelo con la conferencia del vocero presidencial, Adrián Ravier, programada para el mismo horario. El martes también se realizará, a las 13, una reunión de la Mesa Política.

El miércoles 9 de septiembre, Milei encabezará una actividad institucional. A las 11, el Presidente participará de la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”. La actividad será el único compromiso informado para el jefe de Estado durante esa jornada en la agenda semanal difundida por Presidencia.

El jueves 10 de septiembre, en tanto, no figura una actividad presidencial en el cronograma difundido por Presidencia. Sí está prevista una participación de Diego Santilli. Durante la tarde, el jefe de Gabinete brindará el discurso de cierre del AmCham AgriBusiness Forum 2026.