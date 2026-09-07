Diputados: la oposición buscará tratar el miércoles proyectos para endeudados

La oposición intentará sesionar en la Cámara de Diputados el próximo miércoles a las 12 con el objetivo de emplazar a las comisiones para que avancen con los proyectos relacionados con el endeudamiento de las familias y la emergencia en discapacidad en medio del récord de morosidad familiar, mientras que el oficialismo procura persuadir a sus aliados de que no aporten quórum para habilitar la sesión.

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Las bancadas opositoras, lideradas por el peronismo, deberán conseguir que se mantenga cohesionada la mayoría alcanzada en la sesión anterior, cuando lograron reunir 133 votos para habilitar la discusión de esas iniciativas.

A su vez, la oposición tendrá que definir cuáles de los cerca de 50 proyectos presentados buscará que sean tratados en comisión, un paso necesario para formular el pedido de emplazamiento debido a que las iniciativas fueron giradas a distintos cuerpos legislativos.

Con la sesión ya convocada oficialmente para el próximo miércoles por el secretario parlamentario Adrián Pagan, la oposición intensificará las negociaciones para retener a bloques que hasta el momento acompañaron al Gobierno Nacional y que el oficialismo intentará sumar para frustrar la reunión.

La Libertad Avanza había puesto en marcha una estrategia en la Comisión de Finanzas, encabezada por Santiago Pauli, para abordar 35 proyectos con la intención de prolongar la discusión hasta fines de mes, aunque esa modalidad de trabajo fue rechazada por los bloques opositores.

Para la oposición, esta estrategia de utilizar la comisión como "carnada" para que "piquen" los diputados dialoguistas no es inocente, sino que apunta directamente a quitarle fuerza a la convocatoria del 9 de septiembre, bajo el argumento de que realizar la sesión sería innecesario porque uno de los asuntos ya comenzó a discutirse en comisión.

Los opositores sostienen que "la trampa" radica en que el encuentro de la comisión de Finanzas tendrá únicamente carácter informativo y no apunta finalmente a emitir dictamen para que los proyectos puedan llegar al recinto.

En ese escenario, el oficialismo intentará persuadir a aquellos diputados que, pese a haber votado a favor de habilitar el debate, no suscribieron el pedido de sesión, como los tres integrantes de Independencia, y también procurará evitar que se incorporen los radicales que se abstuvieron en la última sesión.

El oficialismo también apunta a convencer a cuatro diputados de Provincias Unidas que habitualmente acompañan sus posiciones. Mientras tanto, mañana a las 15 continuará la discusión en la comisión de Finanzas, donde expondrán invitados convocados a propuesta de la oposición.

Los proyectos de ayuda a los endeudados que buscará tratar la oposición en Diputados

Algunos de los principales proyectos que la oposición buscará llevar a tratamiento están vinculados con la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad, la declaración de distintas emergencias por el endeudamiento de las familias y los consumidores, la creación de regímenes de desendeudamiento y alivio financiero, la protección de usuarios de tarjetas de crédito y la fijación de límites a intereses y cargos.

También figuran iniciativas para proteger las cuentas sueldo de embargos, atender el endeudamiento de los créditos hipotecarios UVA, prevenir el sobreendeudamiento de jóvenes y adultos mayores, regular a entidades no financieras de crédito y reforzar los derechos de los consumidores frente a cobranzas, fraudes digitales y créditos no consentidos.