Derrumbe del consumo: las ventas minoristas cayeron casi 3% entre julio y agosto

En medio de un endeudamiento masivo de las familias y sin una recuperación real de los salarios, el consumo volvió a caer en agosto. Según el último relevamiento de CAME, las ventas minoristas se redujeron 2,7% con respecto a julio y los dos sectores más golpeados son también los más sensibles para los argentinos: alimentos y farmacia.

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Las ventas también cayeron en el análisis interanual, es decir, en comparación con agosto de 2025, un 0,2%; y ya llevan un derrumbe acumulado en lo que va del año de 2,4%.

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