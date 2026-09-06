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Derrumbe del consumo: las ventas minoristas cayeron casi 3% entre julio y agosto

Según el último relevamiento de CAME, todos los sectores cayeron en agosto con respecto a julio, excepto perfumería. Los más golpeados son también los más sensibles: alimentos y farmacia.

06 de septiembre, 2026 | 11.15
Derrumbe del consumo: las ventas minoristas cayeron casi 3% entre julio y agosto

En medio de un endeudamiento masivo de las familias y sin una recuperación real de los salarios, el consumo volvió a caer en agosto. Según el último relevamiento de CAME, las ventas minoristas se redujeron 2,7% con respecto a julio y los dos sectores más golpeados son también los más sensibles para los argentinos: alimentos y farmacia. 

Las ventas también cayeron en el análisis interanual, es decir, en comparación con agosto de 2025, un 0,2%; y ya llevan un derrumbe acumulado en lo que va del año de 2,4%.

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