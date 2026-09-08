La oposición confía en el número para emplazar endeudamiento y discapacidad en Diputados

La Cámara de Diputados convocó para mañana a una sesión, en la que se debatirán la prórroga de la emergencia en discapacidad y una batería de proyectos respecto al endeudamiento familiar. La oposición confía en que tiene los números para el quórum y emplazar los expedientes para que se traten en las comisiones.

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El recinto de la Cámara baja abrirá a las 12 para la sesión que impulsó la oposición dura. "Estan todos confiados que llegan", comentaron a El Destape del entorno de un diputado que se sentará mañana. Voces de La Libertad Avanza (LLA) ya asumen que mañana habrá más de 129 sentados.

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Siguiendo la lista de firmantes del pedido de sesión, mañana se sentarán Unión por la Patria (93), Frente de Izquierda y los Trabajadores (4), Provincias Unidas (18), Argentina Federal (8), Elijo Catamarca (3), Encuentro Federal (2), Coalición Cívica (2), Coherencia, Defendamos Córdoba y Primero San Luis.

A los que bajan mañana se le podría sumar el larretista Álvaro González y el bloque de los tucumanos de Independencia (3). Fuentes de la oposición dura consideraron el hecho clave que los de Argentina Federal bajen. Desde esta bancada, afirman que ocho de los nueve, ya que podría despegarse el puntano Claudio Álvarez.

La intención de la oposición dura es emplazar mañana a las comisiones. Luego del giro, también se buscará confluir en uno o dos proyectos respecto a endeudamiento, ya que en el temario de mañana, el tema endeudamiento es abordado por 49 iniciativas distintas.

La oposición había implementado una maniobra de dilación, convocando a las comisiones de Finanzas el proyecto de endeudamiento. Hoy continuaron las exposiciones con oradores convocados por el oficialismo y aliados. La oposición dura priorizó la sesión de mañana y no aportó expositores. En esta jornada, expusieron representantes de los bancos, y las cámaras empresarias de medios de pagos, fintechs y tarjetas de crédito.