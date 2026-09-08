Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 8 de septiembre

Los mil días de Milei: la supuesta “estabilización económica” que pagó el mercado interno

La inflación se redujo, sin lograr perforar el piso de 2%, y, mediante un feroz ajuste, consiguió superávit fiscal. El costo es una la industria que produce menos, que se perdieran 274.600 empleos privados registrados y que el consumo todavía no recupere el nivel previo a la gestión. Familias endeudadas y un salario que no alcanza para llegar a fin de mes son parte de las costas de la cruzada libertaria.