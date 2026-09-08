Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 8 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 7 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 8 de septiembre
El dólar blue se actualiza este martes, 8 de septiembre, en el mercado informal: la compra se ubica en $1525 y la venta en $1545, con una variación del 0,32%.
Hace 22 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 8 de septiembre
En el mercado de contado con liqui, el CCL se actualiza con un movimiento positivo y registra una variación de 1,23%. En esta instancia, el precio de compra se ubica en $1585.9975 y el precio de venta alcanza $1599.1402.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 8 de septiembre
El dólar MEP se actualiza este martes, 8 de septiembre, con una variación de 0,47%; en el mercado de bonos, la cotización del dólar bolsa exhibe una compra de $1525.87 y una venta de $1526.6. Los activos de renta fija acompañan la evolución del tipo de cambio financiero en esta rueda.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 8 de septiembre
El dólar oficial opera este martes 8 de septiembre en el Banco Nación con valores sostenidos: la compra se ubica en $1480 y la venta en $1530. La cotización no registra cambios, con una variación del 0,00%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 8 de septiembre
En una nueva actualización del mercado informal, el dólar blue se negocia este martes 8 de septiembre a $1525 para la compra y a $1545 para la venta, con una variación de 0,32% en la jornada.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 8 de septiembre
En el mercado de contado con liqui (CCL), el dólar CCL se actualiza este martes 8 de septiembre con un precio de compra de $1585.9975 y un precio de venta de $1599.1402, y registra una variación de 1,23%.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 8 de septiembre
El dólar bolsa MEP se mueve este martes 8 de septiembre con el mercado de bonos como eje de la referencia: la compra se ubica en $1525.87 y la venta en $1526.6, con una variación positiva del 0,47%.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 8 de septiembre
El valor del Banco Nación para el dólar oficial se mantiene este martes, 8 de septiembre, con una compra en $1480 y una venta en $1530. La cotización presenta una variación de 0,00% y el billete continúa en ese mismo nivel durante la presente actualización.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 8 de septiembre
El dólar blue cotiza este martes 8 de septiembre en el mercado informal a $1525 para la compra y a $1545 para la venta. La divisa estadounidense registra una variación del 0,32% en la jornada, en un movimiento que refleja la dinámica del mercado mientras los inversores ajustan sus posiciones.
Hace 10 horas
Caputo refuerza el poder de fuego del BCRA para frenar una nueva corrida cambiaria
El Gobierno otorgó al BCRA bonos equivalentes a 2.000 millones de dólares para que intervenga en los mercados financieros y ofrezca un seguro de cambio a los operadores que buscan dolarizar carteras. El poder de fuego se limita a lo que resta de septiembre y octubre y busca cubrir una menor liquidación de divisas por las dificultades de las empresas para colocar deuda.
Hace 12 horas
Eliminar las PASO en 2025 sólo significó un ahorro del 5% de lo prometido por el Gobierno
Los resultados adquieren relevancia en momentos en que el Gobierno busca avanzar en el Congreso con la eliminación definitiva de las PASO de cara a las presidenciales de 2027 y utiliza el ahorro fiscal como uno de sus principales argumentos para impulsar la reforma. En 2025, había prometido un ahorro de USD 200 millones, pero sólo fueron USD 9,5 millones.
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Qué va a pasar con el dólar en septiembre
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El Gobierno canjeó deuda del BCRA por U$S 2.000 millones
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Cavallo dejó mal parado a Milei: "Más importante"
El exministro de Economía afirmó que Milei se olvidó "de un capítulo que le puso mucho énfasis durante la campaña electoral de 2023", orientado a "la organización de un sistema monetario y cambiario". Volvió a cruzar al Gobierno por los "privilegios" del RIGI.
Hace 20 horas
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.530
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotizó la moneda estadounidense hoy.
21:00 | 06/09/2026
El duro pronóstico de Carlos Melconian sobre el proyecto económico de Javier Milei
El economista Carlos Melconian analizó la situación cambiaria y advirtió sobre la distorsión de precios y el nivel de reservas en el país.
"Si sale más barato Punta Cana que Mar de Ajó algún problema debe haber"
11:34 | 06/09/2026
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 5 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
21:46 | 04/09/2026
Las consultoras estiman que el tipo de cambio quedará detrás de la inflación anual
Las principales consultoras vaticinaron para agosto una variación general de precios del 1,7%, el mismo resultado que lo que preveían en la encuesta anterior. A fin de año, el dólar quedaría atrasado en relación a la inflación.
06:39 | 04/09/2026
El dólar oficial bajó cinco pesos y cerró en $ 1.530
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
23:37 | 03/09/2026
Los mil días de Milei: la supuesta “estabilización económica” que pagó el mercado interno
La inflación se redujo, sin lograr perforar el piso de 2%, y, mediante un feroz ajuste, consiguió superávit fiscal. El costo es una la industria que produce menos, que se perdieran 274.600 empleos privados registrados y que el consumo todavía no recupere el nivel previo a la gestión. Familias endeudadas y un salario que no alcanza para llegar a fin de mes son parte de las costas de la cruzada libertaria.
16:05 | 03/09/2026
Cómo pagar los dólares de la tarjeta en septiembre
Los consumos en moneda extranjera pueden pagarse directamente con dólares para evitar la percepción del 30% que se aplica cuando el saldo se cancela en pesos. Qué hay que hacer antes del vencimiento y cómo funciona el pago.
Como pagar las tarjetas