Martes 8 de Septiembre del 2026 Mar 8 Sep
Cotizaciones
Dólar Oficial $1530
Dólar Tarjeta $1989
Dólar Blue $1545
Dólar CCL $1583.2
Euro $1688.03
Riesgo País 490
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Dólar

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 8 de septiembre

En VIVO - Actualizado hace 6 minutos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 8 de septiembre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 7 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 8 de septiembre

El dólar blue se actualiza este martes, 8 de septiembre, en el mercado informal: la compra se ubica en $1525 y la venta en $1545, con una variación del 0,32%.

Hace 22 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 8 de septiembre

En el mercado de contado con liqui, el CCL se actualiza con un movimiento positivo y registra una variación de 1,23%. En esta instancia, el precio de compra se ubica en $1585.9975 y el precio de venta alcanza $1599.1402.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 8 de septiembre

El dólar MEP se actualiza este martes, 8 de septiembre, con una variación de 0,47%; en el mercado de bonos, la cotización del dólar bolsa exhibe una compra de $1525.87 y una venta de $1526.6. Los activos de renta fija acompañan la evolución del tipo de cambio financiero en esta rueda.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 8 de septiembre

El dólar oficial opera este martes 8 de septiembre en el Banco Nación con valores sostenidos: la compra se ubica en $1480 y la venta en $1530. La cotización no registra cambios, con una variación del 0,00%.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 8 de septiembre

En una nueva actualización del mercado informal, el dólar blue se negocia este martes 8 de septiembre a $1525 para la compra y a $1545 para la venta, con una variación de 0,32% en la jornada.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 8 de septiembre

En el mercado de contado con liqui (CCL), el dólar CCL se actualiza este martes 8 de septiembre con un precio de compra de $1585.9975 y un precio de venta de $1599.1402, y registra una variación de 1,23%.

Hace 2 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 8 de septiembre

El dólar bolsa MEP se mueve este martes 8 de septiembre con el mercado de bonos como eje de la referencia: la compra se ubica en $1525.87 y la venta en $1526.6, con una variación positiva del 0,47%.

Hace 2 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 8 de septiembre

El valor del Banco Nación para el dólar oficial se mantiene este martes, 8 de septiembre, con una compra en $1480 y una venta en $1530. La cotización presenta una variación de 0,00% y el billete continúa en ese mismo nivel durante la presente actualización.

Hace 2 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 8 de septiembre

El dólar blue cotiza este martes 8 de septiembre en el mercado informal a $1525 para la compra y a $1545 para la venta. La divisa estadounidense registra una variación del 0,32% en la jornada, en un movimiento que refleja la dinámica del mercado mientras los inversores ajustan sus posiciones.

Hace 10 horas

Caputo refuerza el poder de fuego del BCRA para frenar una nueva corrida cambiaria

El Gobierno otorgó al BCRA bonos equivalentes a 2.000 millones de dólares para que intervenga en los mercados financieros y ofrezca un seguro de cambio a los operadores que buscan dolarizar carteras. El poder de fuego se limita a lo que resta de septiembre y octubre y busca cubrir una menor liquidación de divisas por las dificultades de las empresas para colocar deuda.

Leer la nota completa

Hace 12 horas

Eliminar las PASO en 2025 sólo significó un ahorro del 5% de lo prometido por el Gobierno

Los resultados adquieren relevancia en momentos en que el Gobierno busca avanzar en el Congreso con la eliminación definitiva de las PASO de cara a las presidenciales de 2027 y utiliza el ahorro fiscal como uno de sus principales argumentos para impulsar la reforma. En 2025, había prometido un ahorro de USD 200 millones, pero sólo fueron USD 9,5 millones. 

Leer la nota completa

Hace 13 horas

Qué va a pasar con el dólar en septiembre

El mercado corrigió a la baja sus expectativas para el tipo de cambio en el último relevamiento del Banco Central. Los analistas anticipan una evolución gradual de la cotización en los próximos meses.

Cuál es el valor del dólar que esperan los economistas

Leer la nota completa

Hace 14 horas

El Gobierno canjeó deuda del BCRA por U$S 2.000 millones

El Tesoro reemplazará títulos en pesos por instrumentos atados al tipo de cambio para otorgarle a la autoridad monetaria mayor poder de fuego en el mercado bursátil.

Leer la nota completa

Hace 15 horas

Cómo comprar el dólar más barato del mercado

El dólar MEP se presenta como la alternativa más conveniente entre las principales cotizaciones, por debajo del oficial y del Banco Nación.

Cuál es el dólar más conveniente

Leer la nota completa

Hace 18 horas

Cavallo dejó mal parado a Milei: "Más importante"

El exministro de Economía afirmó que Milei se olvidó "de un capítulo que le puso mucho énfasis durante la campaña electoral de 2023", orientado a "la organización de un sistema monetario y cambiario". Volvió a cruzar al Gobierno por los "privilegios" del RIGI.

Leer la nota completa

Hace 20 horas

El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.530

La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotizó la moneda estadounidense hoy.

Leer la nota completa

21:00 | 06/09/2026

El duro pronóstico de Carlos Melconian sobre el proyecto económico de Javier Milei

El economista Carlos Melconian analizó la situación cambiaria y advirtió sobre la distorsión de precios y el nivel de reservas en el país.

"Si sale más barato Punta Cana que Mar de Ajó algún problema debe haber"

Leer la nota completa

11:34 | 06/09/2026

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Leer la nota completa

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 5 de septiembre

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Leer la nota completa

21:46 | 04/09/2026

Las consultoras estiman que el tipo de cambio quedará detrás de la inflación anual

Las principales consultoras vaticinaron para agosto una variación general de precios del 1,7%, el mismo resultado que lo que preveían en la encuesta anterior. A fin de año, el dólar quedaría atrasado en relación a la inflación. 

Leer la nota completa

06:39 | 04/09/2026

El dólar oficial bajó cinco pesos y cerró en $ 1.530

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Leer la nota completa

23:37 | 03/09/2026

Los mil días de Milei: la supuesta “estabilización económica” que pagó el mercado interno

La inflación se redujo, sin lograr perforar el piso de 2%, y, mediante un feroz ajuste, consiguió superávit fiscal. El costo es una la industria que produce menos, que se perdieran 274.600 empleos privados registrados y que el consumo todavía no recupere el nivel previo a la gestión. Familias endeudadas y un salario que no alcanza para llegar a fin de mes son parte de las costas de la cruzada libertaria.

Leer la nota completa

16:05 | 03/09/2026

Cómo pagar los dólares de la tarjeta en septiembre

Los consumos en moneda extranjera pueden pagarse directamente con dólares para evitar la percepción del 30% que se aplica cuando el saldo se cancela en pesos. Qué hay que hacer antes del vencimiento y cómo funciona el pago.

Como pagar las tarjetas

Leer la nota completa
Tendencias
Las más vistas