Maturano pidió paro por tiempo indeterminado: “A los dirigentes le faltan huevos”

El titular de La Fraternidad, Omar Maturano, volvió a cargar contra sus pares al considerar que "no tienen huevos" para enfrentar al gobierno de Javier Milei. Para el gremialista, el deterioro actual de las condiciones de vida amerita un "paro por tiempo indeterminado" hasta que el Ejecutivo cambie sus políticas.

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"Por mi que siga el Gobierno y que termine cuando tiene que terminar. Después vayamos a elecciones. Pero acá a los dirigentes les falta un poco de huevos", consideró Maturano en diálogo con Radio Del Plata. "Digamos la verdad, esto lo digo siempre: de hacer un paro por tiempo indeterminado y se acabó la cuestión", sentenció.

"Basta de estar con rispideces entre nosotros. No nos podemos quedar callados ante todos estos atropellos", sostuvo el dirigente sindical. En este sentido, el gremialista trasladó el reclamo al plano político y formuló una pregunta retórica al afirmar que "este gobierno vende todo, ¿y nadie dice nada?", en clara alusión al paquete de privatizaciones y desregulaciones que impulsa la Casa Rosada.

El gremialista apuntó -a su vez- contra los gobernadores, a quienes acusó de haber traicionado los intereses de los trabajadores al respaldar la ley bases y la ley de modernización laboral en el Congreso, facilitando así el avance de la agenda oficialista. "Nos entregaron con la ley bases y con la ley de modernización laboral", recordó Maturano.

Maturano acusó al Gobierno de desmantelar los controles ferroviarios

Maturano recordó el acuerdo sellado tras la tragedia de Once en 2012, cuando el Estado se comprometió a realizar controles de alcoholemia y drogas a los trabajadores del sector, una medida que según Maturano hoy estaría siendo vulnerada por falta de inversión y personal.

En ese sentido, denunció también que en las últimas jornadas se registró un "atraso" en los exámenes médicos obligatorios, lo que generó demoras en el ingreso del personal a sus puestos y afectó directamente la prestación del servicio.

"Por ajuste, desde hoy hay menos médicos para el control y no se hace más presencial, sino por Zoom", denunció el dirigente, en un cambio que calificó como una muestra más del desmantelamiento del sistema ferroviario.