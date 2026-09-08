La crisis diplomática con Reino Unido que explica el apoyo en Israel por Malvinas

La crisis diplomática entre Reino Unido e Israel sumó en las últimas horas un capítulo inesperado: las Islas Malvinas. Mientras Londres avanza con restricciones comerciales contra productos provenientes de asentamientos israelíes en Cisjordania, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, pidió públicamente a Benjamin Netanyahu que reconozca la soberanía argentina sobre el archipiélago.

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La escalada entre ambos gobiernos se profundizó después de que el Reino Unido anunciara la prohibición de importar productos procedentes de asentamientos israelíes en Cisjordania. La decisión fue comunicada ante el Parlamento británico por el ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, quien sostuvo que la medida apunta contra las políticas del gobierno israelí y no contra la población de ese país.

Miliband afirmó que Londres considera ilegal la ocupación debido al avance del control israelí y a la expansión de los asentamientos. También denunció que en algunas zonas de Cisjordania se está produciendo una "limpieza étnica" de palestinos a manos de lo que calificó como "colonos terroristas". El anuncio coincidió con los planes israelíes para construir unas 1.200 viviendas en la zona E1, al este de Jerusalén, y con un aumento de los ataques de colonos contra población palestina.

La decisión británica fue respaldada por otros países. Reino Unido, Canadá, Francia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Irlanda, Noruega, Polonia, Portugal, España y Suecia anunciaron restricciones comerciales contra los asentamientos. Israel respondió con una serie de medidas contra Reino Unido. El canciller Gideon Saar anunció el cierre del consulado británico en Jerusalén y acusó al gobierno de Londres de interferir en los asuntos internos israelíes.

Además, Israel prohibió el ingreso al país de 12 ciudadanos británicos, entre ellos varios legisladores de izquierda y del Partido Verde. La cancillería israelí justificó los vetos por supuestas actividades "antisemitas y antiisraelíes" o por negar la existencia del Estado de Israel. Entre los políticos incluidos aparecen Jeremy Corbyn, Zarah Sultana, Diane Abbott, John McDonnell y Richard Burgon, además de legisladores del Partido Verde.

Israel también anunció que expulsará a los representantes británicos del centro encargado de supervisar el alto el fuego en Gaza mediado por Estados Unidos y que prohibirá el entrenamiento británico a las fuerzas de la Autoridad Palestina. Saar calificó de "mentiras escandalosas" las acusaciones de Miliband sobre la situación en Cisjordania y sostuvo que las medidas británicas constituyen una "interferencia flagrante" en el proceso electoral israelí.

El gobierno de Benjamin Netanyahu escala su crisis diplomática con Reino Unido.

Ben Gvir metió a Malvinas en la disputa

Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional israelí y referente de la extrema derecha, publicó un mensaje en español en su cuenta de X en el que reclamó a Netanyahu que Israel reconozca oficialmente la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. "Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado", sostuvo Ben Gvir, quien además reclamó sanciones contra Gran Bretaña mientras continúe la ocupación. El funcionario israelí cuestionó particularmente la explotación de recursos en el archipiélago y acusó a los británicos de realizar perforaciones petroleras y apropiarse de recursos que, según su planteo, corresponden al pueblo argentino. Sin embargo, se trata de una posición expresada por Ben Gvir y no de un reconocimiento oficial de Israel a la soberanía argentina sobre Malvinas.

El posicionamiento de Ben Gvir se produjo además en un momento en que la cuestión hidrocarburífera del archipiélago volvió a estar en la agenda argentina. El gobierno de Javier Milei anunció una denuncia penal contra filiales de la compañía petrolera israelí Navitas, a la que acusa de explorar y explotar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte mediante licencias otorgadas por la administración colonial británica.

Días atrás, Yair Netanyahu, hijo del primer ministro israelí, ya había manifestado su apoyo público al reclamo argentino. "Las Islas Malvinas pertenecen a Argentina”, escribió en X y agregó: ¡Reconozco las Islas Malvinas como parte de Argentina!”.