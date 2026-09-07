Como Trump, el ministro más extremo de Israel usó la causa Malvinas pero para presionar a Netanyahu

El ministro de Seguridad Nacional de Israel y representante del ala más radical dentro del país, Itamar Ben-Gvir, presionó en redes sociales al primer ministro Benjamín Netanyahu para que reconozca la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. El mensaje de Gvir -recordado internacionalmente por portar un prendedor con forma de soga de horca en el medio del debate por la sanción de la ley de pena de muerte para palestinos- se da en la antesala a las elecciones en Israel y en medio de la disputa que tiene el país con el Reino Unido por denunciar las colonias en la Cisjordania ocupada. En las últimas semanas quien también estuvo activo en redes es el hijo mayor de Netanyahu, Yair Netanyahu, quien afirmó reconocer la soberanía argentina sobre las islas ocupadas por Reino Unido.

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Una de las últimas declaraciones públicas de Ben-Gvir que generaron repudio internacional fue cuando llamó públicamente al asesinato de entre "30 y 40 personas" cada noche en la Franja de Gaza. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, hizo esas afirmaciones durante su participación en un pódcast publicado en las últimas horas con Rom Braslavski, quien fuera rehén de Hamás en la Franja. “Hay personas allí que no merecen vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas”, sostuvo.

Tuit de Itamar Ben Gvir en la red social X

"Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino. Los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí perforaciones petroleras y le roban el dinero al pueblo argentino", exigió el ultraderechista Ben-Gvir en un tuit en el que arrobó a Netanyahu y el presidente argentino Javier Milei. En el mismo mensaje, denunció que Londres “no se conforma con ocupar el territorio, sino que también realiza allí perforaciones petroleras y le roba el dinero al pueblo argentino”, en alusión directa al avance del proyecto petrolero offshore Sea Lion, que involucra a la británica Rockhopper Exploration y a la israelí Navitas Petroleum.

Quien también se sumó a la presión fue el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, que pidió expulsar al emabajador británico de Israel. "No seremos un escape pisoteado de un gobierno antisemita, en un país conquistado por el islam radical, que intenta salvarse de un colapso económico y social mediante el ataque a los judíos y al Estado de Israel", sumó.

Tuit de Bezalel Smotrich en la red social X

La tensión entre Reino Unido e Israel fue en aumento en la última semana, después de que el canciller britiánico adelantara que el gobierno va a presentar un paquete de medidas en represalia por la expansión de las colonias en Cisjordania ocupada, lo que podría incluir la prohibición del comercio con productos que salgan de los asentamientos. Esta iniciativa ya fue adoptada por Países Bajos días atrás, lo que llevó a que Israel expulsara de su país a los representantes diplomáticos holandeses.

"Este Gobierno no consentirá la destrucción de la solución de dos Estado. Actuaremos y presentaremos un plan integral de medidas en las próximas semanas", señaló ante el canciler británico ante la Cámara de los Comunes y recordó que "los asentamientos israelies son ilegales" en virtud del Derecho Internacional y condenó la violencia de los colonos. El Gobierno liderado por Andy Burnham dio continuidad a la posición crítica del anterior gabinete laborista, liderado por Keir Starmer, con respecto al plan de asentamientos en Cisiordania aprobado por el Gobiernc israelí hace más de un año.

Reino Unido también viene de días de tensión diplomática con Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump dijera que está dispuesto a revisar su posición respecto a las Islas Malvinas. En el caso de Trump, su presión responde a que el nuevo gobierno de Burnham tampoco está dispuesto a elevar el presupuesto en defensa a los rangos que exige la OTAN.