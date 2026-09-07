ATE levantó el paro tras recibir un aumento de 14,1% y un bono de $180.000

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) levantó este lunes el paro nacional de 24 horas que había convocado para el martes en el PAMI, luego de anunciar que sus trabajadores recibieron un aumento del 14,1% y un bono de 180.000 pesos. “Después de meses sin paritarias y un extenso congelamiento salarial en la obra social, finalmente logramos arrancar un incremento que totaliza más de 14% además de un bono de $180.000”, celebró Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional quien además es trabajador de PAMI.

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“Arrancar este incremento después de meses sin paritarias y un extenso congelamiento salarial en la obra social pero el mismo es insuficiente”, aseguró Aguiar y destacó que “los trabajadores hayan aceptado el plan de lucha que definimos desde ATE hace un mes y se plegaran a cada una de las medidas de fuerza en todo el país”.

Los aumentos definidos en la paritaria son de 2,4% para junio, 2,2% en julio, 1,9% en agosto (estos tres retroactivos a abonarse con los haberes de septiembre), 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre. Además, se oficializó un bono de $180.000, el cual será abonado en cuatro cuotas de $45.000 entre septiembre y diciembre. Este acuerdo no sólo alcanzará a los trabajadores de planta permanente sino también a los contratados.

La convocatoria a paro, suspendida

El domingo ATE había convocado a un paro y una movilización a la sede central de PAMI para este martes. La medida de fuerza era en reclamo de recomposición salarial y aumento inmediato para los afiliados. Desde el PAMI habían dicho a este portal que la medida de fuerza no afectaría ni a los turnos ni a la atención en las agencias.

En el documento firmado por Aguiar, se había notificado a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social la decisión de paralizar las actividades en todo el país. La organización sindical había afirmado que la medida es por “una urgente recomposición salarial y en la normalización de los servicios que reciben millones de jubilados y pensionados”.

La convocatoria se iba a complementar con una movilización a la sede central del PAMI en la Ciudad de Buenos Aires, prevista para las 13. Según el gremio, la protesta buscaba visibilizar la gravedad de la situación y exigir respuestas inmediatas de las autoridades nacionales. “Si no frenamos a tiempo tanta desidia de los funcionarios, la obra social será irrecuperable”, había advertido ATE en su comunicado en el fin de semana.