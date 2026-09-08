La Cámara Nacional Electoral metió presión y pidió al Congreso que la reforma de Milei sea antes de 2027

Mientras el Gobierno de Javier Milei intenta conseguir respaldo para tratar la eliminación de las PASO, la Cámara Nacional Electoral (CNE) metió presión este martes al dictar un documento en el que pidió que cualquier reforma electoral tenga en cuenta los "estándares internacionales" y que se realice "antes del inicio del año electoral".

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A través de una Acordada Extraordinaria, la CNE puso en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de que el eventual tratamiento y sanción de los "proyectos de reforma al régimen electoral, de partidos políticos o de financiamiento de campañas" siga los "estándares internacionales" sobre en qué momento realizar estas modificaciones.

La Cámara pidió "resguardar la previsibilidad y la integridad del proceso electoral venidero" y que lleven a cabo "antes del inicio del año electoral, para la adecuada y efectiva aplicación de las reformas".

Como ejemplos, la Acordada menciona que la Organización de Estados Americanos (OEA) recomienda que el plazo idóneo para introducir cambios legislativos es de "entre seis y tres meses antes del inicio formal del proceso electoral". Por otro lado, la Comisión de Venecia, señala que los elementos fundamentales del derecho electoral no deberían ser modificables "menos de un año antes de una elección".

En otro pasaje del texto, la CNE recomienda que quienes participan en un proceso electoral cuenten "con seguridad y certeza respecto del marco jurídico aplicable, es decir, las reglas bajo las cuales se llevará a cabo la elección".

En el texto se destacó que los estándares recomiendan que las reglas estructurales del sistema electoral no sean modificadas en la proximidad de los comicios, a fin de dar certeza a los actores políticos y a las autoridades encargadas de su implementación.

Para esto, la Cámara reafirma que "es necesario que se establezcan restricciones para que el marco jurídico no pueda ser modificado con poca anticipación a la convocatoria del proceso electoral".

Además, la Cámara subrayó que estas consideraciones fueron compartidas por especialistas nacionales e internacionales, magistrados y referentes políticos durante un seminario organizado en marzo de este año por la Cámara con el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).