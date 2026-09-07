El bullrichismo se sube el precio mientras se reactiva la discusión electoral en el Senado

La semana que viene, el Senado va a intentar reflotar la discusión por la reforma política y electoral que obsesiona a la Casa Rosada desde principios de año y que, por falta de consensos y una agenda de proyectos extremadamente cargada, recién podrá tratarse en el estribo del 2026. Todavía no hay un panorama claro de hasta dónde podrán avanzar, pero la intención es aprobar la iniciativa en su conjunto, aunque los indicadores señalan que no hay acuerdo para la eliminación de las PASO. Su manejo del Senado, los votos del 2023, la imagen positiva y las proyecciones para el 2027 son algunos de los activos que el bullrichismo pone sobre la mesa para negociar una posible candidatura vicepresidencial de Patricia Bullrich. La senadora escucha al círculo rojo, su pretensión de hacer perdurar el proyecto y el temor en torno a la posible reelección de Javier Milei.

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La estrategia legislativa corresponde 100% a Patricia Bullrich. Fue ella la que dio concesiones en la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, retirando los capítulos de barrios populares, ley de tierras y de manejo del fuego, aunque las conversaciones con la Rosada existen. Ellos piden cosas, pueden demorar discusiones pero cerca de la jefa del bloque libertario resaltan una y otra vez que el manejo parlamentario corre por cuenta de ellos.

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En este caso, la reforma política y electoral es de sumo interés para el Gobierno porque hace a la cuestión estratégica camino a la búsqueda de la reelección de Javier Milei. Bullrich, aseguran, nunca se abrazó a la idea de dividir el proyecto, como sí buscaron los aliados. La intención de la senadora es sacar la ley entera, aunque saben que no hay consensos para las PASO. El poroteo y escenario fino no lo conocen. El martes de la semana que viene, la comisión de Asuntos Constitucionales se abrirá para retomar el debate y empezar a conocer los límites. Las observaciones exceden a las internas obligatorias.

Bullrich es una persona inquieta que por cuestiones personales tuvo que frenar la gira nacional e internacional que tenía prevista post Mundial de fútbol. Pero no quiere quedarse estática, sobre todo porque está en plena etapa de negociación. De cuatro caminos posibles, hoy dos aparecen como los más probables: a principio de año las chances la ubicaban como candidata presidencial, a jefa de Gobierno porteña, de vicepresidenta o en el Senado. Estas últimas dos son, actualmente, las que tienen más fuerza aunque no hay que descartar ninguna. En especial porque el círculo rojo quiere la continuidad del modelo pero no está convencido de que Milei pueda garantizarla.

La ex ministra ya tuvo varios momentos de distancia con Javier Milei. Diferencias que le atribuyen no a una decisión suya de alejarse sino porque sus respuestas y posicionamiento son normales, empáticas, lógicas y, tal vez, más tradicionales. El que desentona, en definitiva, es Milei. Lo hizo cuando planteó que Carl Marx es un satánico o que los argentinos se endeudaron para comprar televisores para ver el Mundial. Ella, en cambio, sostuvo que los adolescentes tienen que pensar libremente y que es necesario encontrar una solución al conflicto de la morosidad. Posiciones que conversa con su equipo antes de plantear públicamente. Analizan los temas de la agenda y preparan respuestas para los medios. Nada improvisado.

En 2023, varios meses antes de las PASO sangrientas de Cambiemos, el bullrichismo le avisó a Horacio Rodríguez Larreta que le iban a ganar. Lo hicieron con datos en la mano. En esta ocasión, también con análisis sobre la mesa, advierten que Bullrich es la única que garantiza una fórmula sólida capaz de ganar las elecciones del año que viene, aportando alrededor de cuatro a seis puntos más que otras opciones.

La defensa de Bullrich

El bulichismo destaca varios aspectos de la senadora. Por un lado, el manejo de la Cámara Alta. Cómo puede conseguir votos, negociar y generar consensos. “Senado de la Nación: la Casa de los Acuerdos”, publicó en Instagram en el cierre de la semana pasada. Para ella, esa red sólida de aliados es indispensable para el sostenimiento del plan económico, en línea con lo planteado en varias oportunidades por Luis Caputo. Un arte que a la Rosada siempre le fue esquivo.

Otra de las cualidades sobresalientes es su imagen positiva, que no es lo mismo que intención de voto pero aporta. La conocen en todo el país y la política en Seguridad es muy destacada, linkeando los aciertos a su figura.

Pero el aspecto central es numérico. Con encuestas en mano, el bullrichismo contempla que la dirigente está varios puntos arriba de cualquier otra fórmula presidencial. Que junto a Milei pueden llegar a los 38 puntos, frente a los 32 que conseguiría una propuesta con Martín Menem o a los 34 que cosecharía una con Sandra Pettovello. Una lectura que el diputado Damián Arabia, hombre de confianza de la exministra, ya había advertido en una entrevista con Perfil. El dirigente remarcó que el 56% obtenido por el Presidente se construyó “a partir de una primera vuelta en donde él obtuvo el 30% y Patricia Bullrich el 24%. De una forma y otra, lo han construido entre los dos y me parece importante tenerlo en cuenta”.