Neuquén, Río Negro y Catamarca a favor de las sanciones de Milei a petroleras británicas

Los gobernadores de las provincias mineras y petroleras cerraron filas detrás del nuevo discurso del Gobierno nacional sobre Malvinas y respaldaron la decisión de avanzar contra las empresas que participan de actividades vinculadas con la explotación petrolera en las Islas. En el marco de una cumbre con empresas italianas y Adimra, varios mandatarios provinciales expresaron su coincidencia con el giro de Javier Milei en la política sobre el Atlántico Sur, aunque marcaron diferencias respecto al debate que comenzará en el Congreso sobre el endeudamiento de las familias.

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Neuquén, Río Negro y Catamarca forman parte de un mapa de gobernadores que, más allá de sus diferencias y afinidades políticas con la Casa Rosada, buscan preservar el vínculo con las inversiones privadas y ampliar la llegada de capitales a sectores estratégicos como el petróleo, el gas y la minería. En esas provincias se verá hasta dónde puede llegar el Estado nacional en la aplicación de sanciones a compañías que desarrollan actividades en las Islas y, al mismo tiempo, mantienen negocios o contratos en territorio argentino.

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“Malvinas es una causa de unión nacional. Ninguna empresa que opera en Neuquén, en Vaca Muerta, tiene vinculación”, calculó ante El Destape el gobernador Rolando Figueroa. “Está bien lo que ha hecho el presidente de priorizar a las empresas argentinas frente a aquellas que vayan contra la soberanía”, insistió. El mandatario neuquino evitó, sin embargo, ingresar en una evaluación política sobre el cambio de posición del Gobierno: “No voy a criticar, no es mi función”.

Figueroa buscó separar la cuestión soberana de la discusión económica y productiva que atraviesa a su provincia. “Hablar de la economía es otra cosa, pero creo que es importante que si se avasalla nuestra soberanía las empresas no tengan posibilidad de participación en suelo argentino”, planteó. Su definición se produce en momentos en que la administración de Milei profundiza la ofensiva contra compañías y personas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas.

El Gobierno anunció nuevas denuncias y elevó a 60 la cantidad de presentaciones contra personas jurídicas y físicas relacionadas con actividades petroleras en Malvinas. El objetivo de la Casa Rosada es avanzar sobre los vínculos comerciales de esas compañías.

Los contratos en Vaca Muerta

El punto de mayor tensión podría aparecer justamente en el sector energético. El cruce de información entre las empresas denunciadas por sus actividades en Malvinas y aquellas que tienen contratos, inversiones o proyectos en Vaca Muerta permitirá determinar hasta qué punto la estrategia oficial puede impactar sobre el entramado empresarial que opera en uno de los principales polos hidrocarburíferos del país.

En Río Negro, Alberto Weretilneck se ubicó también entre los gobernadores que respaldaron la postura oficial. “Las empresas tienen que optar entre violar la soberanía argentina o ser socios de Argentina. En esto el Gobierno ha sido muy claro”, sostuvo. El mandatario rionegrino aseguró además que ya observó una respuesta favorable de compañías con presencia en el país.

“Han tenido una reacción muy positiva. Las empresas que tienen contratos en Argentina han sido claras y explícitas en que no van a participar de proyectos en Malvinas”, afirmó.

Raúl Jalil, en tanto, uno de los mandatarios provinciales que mantiene una relación más cercana con Milei, también valoró positivamente el cambio de postura presidencial. “Yo fui soldado de Malvinas, así que en lo personal creo que ha sido un avance lo que ha expresado el presidente”, afirmó al salir del encuentro realizado en el Palacio Libertad, ex Centro Cultural Kirchner.

Contrapunto sobre morosidad

Jalil, además, confirmó que su provincia acompañará la sesión prevista en el Congreso para debatir el endeudamiento de las familias. “Mucho lo vamos a acompañar. Vamos a tratarlo, pero también hay un sector que dice que es un acuerdo entre privados. Estamos a favor de que se empiece a dialogar en el Congreso”, explicó. En Diputados cuentan con ese respaldo entre los 129 necesarios para el quórum.

El gobernador catamarqueño también anticipó que prepara medidas a nivel provincial para atender el impacto que el endeudamiento tiene sobre los hogares. “Estamos dialogando con el Banco Nación para ver en qué podemos ayudar y también con la caja de prestadores. La semana que viene lanzaremos algo para ayudar a las familias endeudadas”, adelantó.

Weretilneck, en cambio, se desmarcó del debate parlamentario. “No estoy siguiendo el Congreso. No es un tema que esté siguiendo”, expresó. Su postura deja a la oposición sin uno de los respaldos que busca para garantizar el quórum de la sesión del miércoles.

"Donde hay una necesidad todos tenemos que prestar atención claramente serán algunas cuestiones resorte de la nación y disposiciones y otras serán medidas que tendrán que generar las provincias pero a la gente no le interesa si el gato es blanco o negro sino que cace al ratón, o sea que resolvamos los problemas y el trabajo sea en concordancia con la nación para tener un mejor futuro para todos los argentinos", imploró Orrego. No cuentan con su respaldo mañana en la cámara baja.