Frenan la privatización de Aysa y quedará en manos de la justicia federal

La Justicia frenó la privatización de Aysa, alegando que evidenciaría una "disminución de los estándares" sanitarios y ambientales, y será la Justicia Federal la que deba resolver la cuestión de fondo. La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Sala II de La Plata hizo lugar a una presentación realizada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.

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El fallo fue firmado por los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez. La decisión judicial se centra en los capitulos II y III de la ley Bases y sus modificatorias, que habilitaban la privatización del 90% de la empresa estatal de provisión de agua.

"En el presente caso, surge de los hechos narrados en el escrito inicial que la acción incoada tiene origen en un proceso progresivo, sistemático y verificable de alteración de las condiciones de prestación del servicio público escencial de agua potable y saneamiento a cargo de Aysa S.A y que su evolución normativa y contractual evidenciaría una clara disminución de los estándares de protección ambiental, sanitaria y consumeril previamente vigentes para los habitantes de la provincia de Buenos Aires afectados", remarcó el fallo.

La medida cautelar había sido presentada por el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, "en representación de los habitantes de 26 municipios donde AYSA brinda el servicio de agua potable".

De todas maneras, en la resolución del fallo se confirmó "la declaración de incompetencia apelada" y remitió las actuaciones al "Juzgado en lo Contencioso Administrativo n°2 de La Plata para que proceda con la remisión a la Cámara Federal de La Plata para el sorteo del juzgado que intervendrá".

"El reconocimiento de la dimensión ambiental del conflicto no resulta incompatible con la eventual determinación de la competencia federal", remarcó el fallo judicial. Esto, en referencia a que, las provincias, por la Constitución nacional, tienen la tutela, el control y el control de policía del recurso hídrico.

"La cuestión debatida supone escencialmente un reclamo dirigido contra la aplicación del marco regulatorio para la concesión de los servicios de provisión de agua potable y desagües cloacales otorgados por Aysa S.A", cerró.