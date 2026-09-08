La construcción vuelve a caer mientras el Gobierno promete créditos inmobiliarios baratos

La construcción volvió a mostrar en julio una caída interanual, en un momento en que el Gobierno busca profundizar la expansión del crédito hipotecario y estimular la compra de inmuebles como una de las vías para reactivar el mercado de la vivienda. El inmobiliario, porque de construir, nada. El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) elaborado por el INDEC registró una baja de 4,5% respecto de julio de 2025, mientras que en la comparación con junio, una vez eliminados los efectos estacionales, la actividad se contrajo 4,6%. El acumulado de los primeros siete meses, sin embargo, todavía conserva una variación positiva de 1,7% frente al mismo período del año anterior.

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Después de varios registros positivos durante la primera mitad del año, el indicador volvió a retroceder en julio y la serie tendencia-ciclo, que permite observar con mayor claridad la evolución subyacente del sector, también presentó una baja de 1,1% mensual. El comportamiento muestra que la construcción no logró consolidar una recuperación sostenida, aun cuando algunos segmentos vinculados con la actividad privada y el mercado inmobiliario presentan mayores niveles de permisos y una oferta creciente de financiamiento.

En las últimas semanas distintos bancos ampliaron o modificaron sus líneas de préstamos UVA, con plazos que llegan hasta 20 o 30 años según la entidad y condiciones destinadas a la compra, construcción, ampliación o refacción de viviendas. Banco Macro, por ejemplo, anunció una línea a una tasa de UVA más 7,5% y con un plazo de hasta 20 años para determinados clientes, mientras que Banco Provincia presentó nuevas alternativas de financiamiento vinculadas con la vivienda.

El problema que exhiben los datos del INDEC es que la disponibilidad de crédito no alcanza por sí sola para explicar el desempeño de la construcción. En la encuesta cualitativa realizada entre grandes empresas del sector, una proporción mayoritaria de las firmas no espera cambios en su nivel de actividad durante el período agosto-octubre, mientras que entre las compañías dedicadas principalmente a obras privadas el 14,4% anticipa una disminución y apenas 10,6% prevé un aumento. Entre las empresas vinculadas principalmente con obra pública, las expectativas son todavía menos favorables: 25,8% espera una caída y 16,9% una mejora.

La encuesta permite observar, además, cuáles son los factores que las propias empresas identifican como determinantes para los próximos meses. Entre las compañías orientadas a obras privadas, el principal elemento que podría estimular la actividad es el crecimiento de la economía, señalado por 29,7% de las respuestas, seguido por la disponibilidad de créditos para la construcción, con 18,5%, y por el abaratamiento del costo del crédito, con 14,8%. La disponibilidad de créditos específicamente para la compra de inmuebles aparece bastante más abajo, con 7,4%.

La propia encuesta del INDEC muestra que para las empresas constructoras el crédito para construir tiene una incidencia mayor que el financiamiento destinado directamente a la compra de inmuebles, lo que sugiere que el funcionamiento del mercado depende también de las condiciones para poner en marcha nuevos proyectos y no solamente de la capacidad de los hogares para adquirir una vivienda terminada.

En sentido inverso, entre las empresas que prevén una caída de la actividad privada, la principal causa señalada es la disminución de la actividad económica, con 33,4% de las respuestas, seguida por los altos costos de construcción, con 24,2%. La falta de créditos concentra 15,2%, mientras que los altos costos de los créditos destinados a la construcción representan 3%. Los costos de los préstamos para comprar inmuebles aparecen todavía más abajo, con 3%.

Estos números muestran una tensión entre la política de oferta de crédito y las condiciones económicas que determinan si ese crédito puede traducirse en nuevas operaciones. Una familia puede contar con la posibilidad formal de acceder a un préstamo hipotecario, pero la decisión de tomar una deuda ajustada por inflación durante dos o tres décadas también depende de sus ingresos, del valor de la propiedad, de la cuota inicial, del porcentaje que financia el banco y de la estabilidad del empleo. Del lado de las empresas, la construcción requiere además demanda efectiva, costos previsibles y financiamiento para sostener los proyectos hasta su finalización.

Los datos de insumos anticipan que el escenario no mejora.. En julio, el consumo aparente de asfalto se redujo 23,1% interanual, mientras que el yeso cayó 21,2%, los ladrillos huecos 12,9%, las cales 9,8% y el hormigón elaborado 9,5%. También retrocedieron el cemento portland, con una baja de 8,1%, las placas de yeso, con 7,2%, los pisos y revestimientos cerámicos, con 6,9%, y el hierro redondo y los aceros para la construcción, con 2,4%.

Mientras algunos productos registraron aumentos, como el conjunto de otros insumos, con 23,8%, las pinturas, con 10,3%, y los artículos sanitarios, con 6,9%, otros componentes centrales de una obra permanecieron por debajo de los niveles del año anterior. El yeso acumuló una baja de 11,5%, los pisos y revestimientos cerámicos disminuyeron 9,1%, el asfalto cayó 8,9%, los mosaicos retrocedieron 7% y los ladrillos huecos 5,1%.

El movimiento de los materiales coincide con otra variable relevante para evaluar el alcance de la recuperación: el empleo registrado. En junio, los puestos de trabajo asalariados registrados en el sector privado vinculados con la construcción aumentaron 1,2% interanual y 0,5% en el acumulado enero-junio. Se trata de una mejora respecto de los niveles del año anterior, aunque de una magnitud acotada frente a las variaciones observadas en otros momentos del ciclo. La información oficial mide puestos registrados y, por lo tanto, no contempla todo el universo laboral relacionado con la actividad.