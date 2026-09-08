Alianza o derrota: el contundente aviso del PRO bonaerense sobre la convivencia con La Libertad Avanza

La rosca territorial en la provincia de Buenos Aires sigue su curso y las bases del partido amarillo aceleran las definiciones. Durante el fin de semana, la Juventud bonaerense del PRO activó una agenda de recorridas por distintos puntos del territorio. La gira se dio no solo en el marco de la necesidad de ordenar la organización interna, sino también con la negociación de una amplia alianza electoral a cielo abierto. Los destinos fueron Azul, Olavarría y Saladillo en la Séptima Sección Electoral, que cuenta con un padrón de más de 270 mil votantes. De allí se llevaron un mensaje claro: la convivencia con La Libertad Avanza no es fácil, pero resulta una condición necesaria para garantizar triunfos en las urnas.

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Salvo Saladillo, los distritos están gobernados por el peronismo. En Azul comanda Nelson Sombra, quien le arrebató la intendencia a Juntos por el Cambio en 2023. Lo mismo ocurre en Olavarría, donde conduce Maximiliano Wesner tras dos mandatos en manos del PRO. Por eso, el diagnóstico que recabaron los referentes de la Juventud es directo: “Cuando vamos separados le entregamos la intendencia a lo peor del kirchnerismo, que es La Cámpora”. En ese marco, destacaron el enorme potencial turístico desaprovechado de ambos municipios.

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En 2023 no hubo acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO —ni Juntos por el Cambio— en la provincia, una situación que el espacio amarillo busca revertir para el año que viene. Por eso, los jóvenes debatieron sobre la complejidad de la convivencia pero, al mismo tiempo, remarcaron la necesidad de ejercitarla al considerarla “el único camino indispensable para construir una alternativa en los distintos distritos”. Si bien el armado político definitivo dependerá de la conducción provincial encabezada por Cristian Ritondo y el Consejo Partidario, el territorio pide un acuerdo para alcanzar el triunfo.

En ese contexto, la Juventud resaltó los cuadros del PRO por su “experiencia y formación” en comparación con las referencias violetas. Ese recorrido es el que, según analizan, los ubica frente a los vecinos como los líderes naturales de la oposición. Se trata de una lectura central, dado que el entendimiento con LLA buscará garantizar que en cada municipio la boleta esté encabezada por el candidato mejor posicionado, encuestas en mano.

Antes de la recorrida por la Séptima Sección, la agrupación estuvo en la Octava, en La Plata. El objetivo fue acompañar y potenciar la asunción de autoridades en el marco de la normalización del espacio, con listas de unidad para zurcir lo que quedó roto tras la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich en 2023.

En ese encuentro, Santiago Inchausti, vicepresidente de la agrupación y parte del riñón de Cristian Ritondo, propuso militar dos proyectos que el bloque PRO presentó en el Congreso vinculados a la salud mental y la educación financiera. Los militantes se comprometieron a impulsar las discusiones y llevar el debate tanto a la Legislatura bonaerense como a los concejos deliberantes de cada municipio. Particularmente, las intendencias visitadas durante la última semana cuentan con representación amarilla para empujar la agenda.