La mesa política sumó a Quirno y Presti, que viajarán el viernes a Tierra del Fuego

La mesa política del gobierno de Javier Milei se reunió esta tarde y debatió sobre los proyectos relacionados a las Islas Malvinas que enviará en los próximos días al Congreso. A esos efectos, además de los participantes habituales, asistieron el ministro de Defensa, Carlos Presti; el canciller Pablo Quirno.

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El encuentro en la Casa Rosada, al que no asistió el Presidente, fue liderado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y contó con la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, además de los mencionados Quirno y Presti.

Según informaron de Casa Rosada, Quirno y Presti detallaron los avances del proyecto de ley de soberanía nacional que será presentado la próxima semana en la Cámara de Diputados. La iniciativa buscará profundizar y endurecer las sanciones a las empresas que realicen negocios en las Islas Malvinas, entre otros puntos.

Asimismo, Presti presentó el proyecto de la Base Naval Integrada y el Polo Logístico que se desarrollará en Tierra del Fuego. Tanto él como Quirno, acotaron, visitarán la provincia este viernes para realizar una recorrida por la zona donde estará ubicado el obrador, con el objetivo de acelerar la construcción de la base integrada.

También se adelantó que durante las próximas horas nuevas empresas internacionales que operan en las islas sin autorización serán sancionadas, luego de las primeras 45 que fueron notificadas el último fin de semana.

A su turno, Santilli, realizó un análisis sobre los distintos convenios viales que se vienen firmando con las diferentes provincias. Por último, Martín Menem y Bullrich analizaron los proyectos de ley que se encuentran actualmente en tratamiento en ambas cámaras del Congreso.