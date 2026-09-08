Las 500 empresas más grandes pagan casi 30% menos de impuestos: el ejemplo Galperín

La temible y asfixiante presión tributaria hacia las grandes corporaciones del país es un mito. A partir de la construcción de una narrativa que sostiene esta teoría, amplios sectores concentrados del poder económico lograron capturar el rumbo de la política económica para terminar favoreciéndose en detrimento del conjunto de la población.

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De acuerdo a un trabajo realizado por los investigadores Gustavo García Zanotti y Martín Schorr para el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), los impuestos a la producción abonados por las 500 firmas no financieras más grandes del país disminuyeron, entre 2012 y 2024, alrededor del 28%, en un período en el que su nivel de actividad declinó en promedio el 2%.

Durante el primer año de gestión de La Libertad Avanza, mientras se ejecutaba el fenomenal ajuste del gasto público y una licuación de recursos luego de la devaluación de diciembre, las grandes corporaciones fueron beneficiadas con una exención impositiva cercana a los 2950 millones de dólares, lo que representó el 18% de las ganancias antes de impuestos del conjunto de las 500 firmas no financieras más grandes.

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El caso más emblemático de una corporación que sigue captando recursos fiscales a partir de las exenciones impositivas es Mercado Libre. Entre 2014 y 2025, la empresa de Marcos Galperín – que actúa como una financiera con el cobro de tasas de interés usurarias-, obtuvo beneficios fiscales acumulados por 517 millones de dólares.

La construcción de una narrativa

Las narrativas entorno a una "asfixiante presión tributaria" terminaron por legitimar la orientación de la política fiscal con una reducción de la carga de impuestos sobre las grandes empresas y determinados sectores del capital concentrado.

Para los investigados Zanotti y Schorr, la reducción de la carga tributaria sobre las grandes corporaciones “se produce en paralelo a un peso cada vez mayor de los servicios de la deuda estatal sobre el gasto público y, a raíz de todo ello, tiene lugar una creciente transferencia del esfuerzo fiscal hacia los trabajadores y otros perceptores de ingresos fijos”. El ajuste que pagan los trabajadores y trabajadoras garantiza la transferencia de ganancias hacia las grandes corporaciones. Nunca mejor explicada la miseria planificada.

En el documento Las grandes empresas en la Argentina. Baja carga tributaria y transferencia de ingresos, publicado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, se detallaron dos mecanismos de transferencia de ganancias vía la manipulación tributaria y fiscal. El primero se vincula con la modificación de los regímenes fiscales aplicables a determinados sectores de actividad, como podría ser el RIGI. El segundo mecanismo es el que permite explicar la reducción de la carga tributaria efectiva de las grandes empresas a partir de sus estrategias de planificación fiscal agresiva.

“Para ello, las grandes corporaciones despliegan estructuras societarias y financieras cada vez más complejas, que incluyen filiales y entidades vinculadas radicadas en jurisdicciones de baja o nula tributación, con el propósito de trasladar una parte más o menos importante del valor y las ganancias generadas en la Argentina hacia espacios extraterritoriales”, indicaron los investigadores.

Un ejemplo de la aplicación de esquemas de planificación fiscal lo protagonizan las cerealeras agroexportadoras con el traslado de ganancias hacia Montevideo. “La riqueza y el valor que fue creado por el esfuerzo de trabajadores, la infraestructura estatal y la inversión acumulada durante décadas es apropiada y fugada por un conjunto reducido de corporaciones con la finalidad de abonar cada vez menos impuestos”, agregaron.

Mercado sucio

La reducción de impuestos no constituye, por sí misma, una política que deba ser rechazada como tal ni tampoco una política de desarrollo. “Su legitimidad y efectividad – afirmaron Zanotti y Schorr - dependen de los objetivos que persiga, de las condiciones establecidas para acceder a los beneficios y de los mecanismos mediante los cuales el Estado pueda orientar, monitorear y evaluar sus resultados”.

Un caso paradigmático es el de Mercado Libre. Entre 2014 y 2025, la empresa de Galperín obtuvo beneficios fiscales acumulados por 517 millones de dólares. Inicialmente fueron en el marco de la Ley de Promoción de la Industria del Software, vigente entre 2013 y 2019, y posteriormente a través del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento a partir de 2019.

La Ley de Promoción de la Industria del Software contemplaba una reducción equivalente al 60% del impuesto a las ganancias y una bonificación sobre las contribuciones patronales. Posteriormente, el régimen para la llamada economía del conocimiento modificó el alcance de estos beneficios, al llevar la reducción del impuesto a las ganancias hasta el 20%.

“Un esquema originalmente diseñado para promover el desarrollo de una actividad considerada estratégica e incipiente terminó alcanzando a empresas de una escala y posición competitiva sustancialmente diferentes de aquellas que justificaron su creación”, puede leerse en el documento del IPyPP.

El sostenimiento de los beneficios fiscales a partir de 2019 coincidió con el período de la pandemia del COVID -19 a mismo tiempo en que se dio el incremento exponencial de las ganancias corporativas de Mercado Libre. Los ingresos provenientes de Argentina pasaron de 456 millones de dólares en 2019 a 880 millones de dólares en 2020 y alcanzaron los 5.962 millones de dólares en 2025. Los ingresos de la compañía en el mercado argentino se multiplicaron más de trece veces.

“Mercado Libre no constituye actualmente una empresa tecnológica incipiente que requiera incentivos para ingresar a un mercado en formación, sino que es una corporación multinacional de gran escala, con una posición competitiva consolidada y capacidad de expansión internacional. En consecuencia, la continuidad de los beneficios fiscales requiere ser evaluada no sólo en función de la actividad que desarrolla la empresa, sino también de su tamaño, rentabilidad, posición de mercado y contribución efectiva al desarrollo de capacidades tecnológicas y productivas adicionales”, concluyeron los investigadores del IPyPP.

Las ganancias exponenciales de la empresa de Galperín también se asocian con la pata financiera de su negocio. El segmento fintech adquirió una importancia creciente dentro de las operaciones de la compañía. En 2020 representaba aproximadamente el 45% de los ingresos generados en Argentina, mientras que para 2025 alcanzaron alrededor del 66%.

Mercado Libre ya no puede caracterizarse exclusivamente como una plataforma de comercio electrónico, sino como un conglomerado tecnológico-financiero con una posición consolidada en distintos mercados; también protagonista del endeudamiento de las familias y de los altos índices de morosidad a partir del cobro de tasas de interés usurarias.