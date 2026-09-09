LLA quiere llevar al Senado biocombustibles, traspaso de la justicia y pliegos

La Libertad Avanza (LLA) busca reactivar el Senado con una posible sesión para el jueves. Mañana citará a los jefes de bloque para labor parlamentaria, con la intención de tratar el proyecto que reforma la ley de Biocombustibles, el acuerdo de traspaso de competencias judiciales nacional a la porteña y dos pliegos judiciales.

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La vicepresidenta Victoria Villarruel y los jefes de bloque participarán de la reunión de labora parlamentaria, que se realizará mañana a las 14. Fuentes de LLA informaron a El Destape que se buscará avanzar en una sesión para el jueves a las 10. Para terminar de delinear esto, la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, mantuvo una reunión con los jefes de los bloques con los que el oficialismo dialoga, lote que no incluye al intebloque Popular.

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Según reportaron voces del oficialismo de la Cámara alta, la sesión del jueves tendrá el debate del proyecto que reforma la ley de Biocombustibles, el traspaso de competencias judiciales nacional a la porteña y dos pliegos judiciales, pendientes de aprobación. Vuelve a ir a la fila el proyecto de ley de Hojarascas, que tiene el estígma de haber sido redactado por el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger.

La reforma de la ley de Biocombustibles propone establecer nuevos aumentos de los cortes en bioetanol y biodiesel y prolongó el plazo hasta el 2036 para que las pymes puedan reconvertirse. De esta manera, se eleva en un año el corte del 12 al 15% en el caso del bioetanol, y del 7,5 al 10% en el caso del biodiesel, y límites en los cupos que pueda tener cada empresa para evitar los monopolios.

Por su parte, el acuerdo para el traspaso de la función judicial en materia criminal y correccional de menores y el convenio de transferencia progresiva de competencias penales de la justicia de la Nación a la de la ciudad de Buenos Aires. Este entendimiento forma parte del traspaso de competencias de la justicia porteña del ámbito de la Nación a la Ciudad, en el marco de un convenio firmado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, con su par capitalino, Gabino Tapia, a comienzos de julio.

Si bien no entrarán en esta sesión, fuentes de LLA estaban a la expectativa al posible dictamen del proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de los cambios a la ley de Inocencia fiscal. Ambos ya tienen media sanción de Diputados.

Mañana a las 10.30 se reunirán las comisiones de Economía Federal e Inversión y Presupuesto y Hacienda para iniciar el análisis la reforma a la peruana de la carta Orgánica del BCRA. Expondrán el titular de la entidad, Santiago Bausilli, y su vice, Vladimir Werning. Luego, a las 17.30 se reunirán las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda donde se expondrá el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal.