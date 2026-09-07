La oposición más dura acudirá esta semana a la Cámara de Diputados con la intención de abordar el problema del endeudamiento familiar y la emergencia por discapacidad. En el Senado, los bloques aliados a la Casa Rosada se aliaron con el Super RIGI y esperan cambios en la reforma electoral. Frenar en la Cámara de Diputados y reconquistar en la Cámara Alta serán los objetivos de La Libertad Avanza (LLA) esta semana en el Congreso.

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Endeudamiento familiar y discapacidad: cifras de la oposición para alcanzar el quórum.

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La dura oposición en la Cámara de Diputados solicitó una sesión extraordinaria para este miércoles a las 12, con el fin de convocar a las comisiones y así poder debatir el conjunto de proyectos relativos al endeudamiento y la delincuencia familiar y la emergencia por discapacidad.

Si la situación se resuelve favorablemente, la férrea oposición buscará la unificación de los honorarios de las comisiones y, posteriormente, la consolidación en "uno o dos proyectos". Por lo tanto, la intención es dictar sentencia el 23 de septiembre y convocar la sesión para el día 30.

"Por ahora se mantiene, veremos la ofensiva pro-oficial esta semana", sintetizó una voz que ocupa un escaño en el bloque Unión por la Patria a El Destape , sobre las acciones que LLA y la Casa Rosada pueden emprender para disuadir a los opositores cercanos al pro-oficialismo que se sientan el miércoles.

La oposición dura necesita 129. Siguiendo la lista de firmantes del pedido de sesión, el miércoles se sentarán Unión por la Patria (93), Frente de Izquierda y los Trabajadores (4), Provincias Unidas (18), Argentina Federal (9), Elijo Catamarca (3), Encuentro Federal (2), Coalición Cívica (2), Coherencia, Defendamos Córdoba y Primero San Luis. El conteo es 134 y, por lo tanto, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no tendría otra opción que iniciar la sesión.

Desde el entorno de un diputado de la oposición confirmaron que Elijo Catamarca y la parte misionera de Argentina Federal se sentarán a negociar. La contraparte salteña de estos y los tucumanos de Independencia se muestran escépticos. La clave está en los gobernadores y en cómo pueden actuar sobre algunos de estos bloques.

Hay quienes no descartan que se convierta en un tema central la novedosa defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas que Javier Milei intentó la semana pasada, curiosamente, en sintonía con la ira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia el Reino Unido. «Si se difama el debate parlamentario, es probable que la sesión pase desapercibida y les resulte más fácil alcanzar el quórum», afirmaron desde las inmediaciones de un diputado de la oposición.

Sebastián Nóbrega, diputado de Elijo Catamarca

Calendario extenso y medidas de precaución: herramientas del oficialismo para detener proyectos.

Los funcionarios avanzaron en una maniobra obstruccionista al convocar el miércoles pasado al Comité de Finanzas, para discutir el endeudamiento, y al Comité de Discapacidad para la emergencia. En ambos, establecieron un calendario de reuniones informativas y de opinión. "Es un calendario más largo que el de la Copa Libertadores", se quejó la representante del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Myriam Bregman .

"Es difícil", afirmaron fuentes parlamentarias, respecto a si el oficialismo puede reducir el quórum. En el caso de la discapacidad, en la última reunión de la comisión informaron haber encontrado un dictamen de la Cámara Federal de San Martín que rechazaba las medidas cautelares por incumplimiento de la Ley de Emergencia de Discapacidad (27793), interpretando así que el gobierno nacional está cumpliendo con la normativa. Además, indicaron que están preparando un dictamen propio. Esa sería la estrategia de LLA.

Super RIGI: las concesiones exigidas por la oposición aliada en el Senado.

El pasado miércoles, el Gobierno se quedó sin las firmas necesarias para aprobar el llamado Super RIGI, que debía ser debatido en el Senado. Los bloques aliados reclamaban un mayor porcentaje de preferencia para la participación de proveedores locales de bienes.

El viernes, en su disertación ante el Instituto Argentino de Ejecutivos Financieros (IAEF), la presidenta de la bancada de la LLA, Patricia Bullrich, pidió "paciencia" ya que debe convencer al ministro de Economía, Luis Caputo. En cualquier caso, una vez que llegue al estrado, el texto deberá ser remitido a los diputados para su modificación.

La "paciencia" que Bullrich pidió quizás iba dirigida a la mirada de la Casa Rosada hacia ella, como responsable del avance de los proyectos oficiales en la Cámara Alta. El resto de la agenda en el Senado depende del avance del Super RIGI, dijo una voz desde la bancada morada. De hecho, en la LLA de Diputados también esperan que se normalice el envío de proyectos, comentaron fuentes parlamentarias.

Quizás LLA planea inaugurar el Senado la semana siguiente con una agenda que también contempla la transferencia a comisiones de los proyectos de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y las enmiendas a la Ley de Inocencia Fiscal. La vicepresidenta Victoria Villarruel se tomó una semana para esta gestión.

Reforma electoral y salud mental: los otros frentes de negociación abiertos en el Senado.

Lo que Bullrich predijo hace dos semanas en el recinto se materializará la próxima semana. El martes 15, el mismo día en que Milei tiene previsto asistir al Congreso para presentar el Presupuesto de 2027, la Comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá para reanudar el debate sobre el proyecto de reforma electoral.

La predicción de Bullrich resultó sorprendente porque no se observaron avances significativos en las posiciones de los bloques aliados. El oficialismo pretende eliminar las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO); el PRO y el radicalismo mantienen posturas intermedias: o bien se convierten en opcionales o se suspenden. Una fuente de alto rango del LLA definió las negociaciones internas como "un asunto político". Habrá que ver qué avances logró el jefe de gabinete, Diego Santilli, para ablandar la postura de los gobernadores.

Finalmente, esta semana, las comisiones de Salud y Legislación General del Senado se reunirán el miércoles a las 15:00 para reanudar el debate sobre el proyecto de reforma de la ley de Salud Mental, con una nueva sesión informativa. Si bien Bullrich dirigió videoconferencias con los ministros de Salud provinciales, 18 jurisdicciones subnacionales rechazan el texto.