Escándalo de la Biblioteca del Congreso: LLA impuso a un director propio, entre denuncias de irregularidades

La elección de autoridades de la comisión de Administradora de la Biblioteca del Congreso terminó en escándalo. La Libertad Avanza (LLA) impuso al coordinador del organismo, tras haber hecho votar la designación tres veces y la oposición denunció irregularidades en la reunión y el corrimiento del actual titular. El impulsado por el oficialismo está relacionado política y comercialmente con un senador del oficialismo y posee una denuncia intrafamiliar. Los legisladores mileistas se retiraron hostigados por los trabajadores del lugar y los gremios alertaron sobre el uso de una caja con "recursos millonarios" y posibles ceses de funciones.

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El encuentro comenzó con la elección de autoridades de la comisión Administradora de la entidad, que conserva el material actual e histórico del Congreso y lo pone a servicio de los legisladores y el público. En ese marco, terminó electo como presidente el diputado José Peluc (LLA), mientras que las vicepresidencias fueron para los senadores Mariana Juri (Unión Cívica Radical) y Enzo Fullone (LLA).

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En el encuentro se eligió al nuevo director, ya que quien ocupaba el cargo, Alejandro Santa, que renunció. Fuentes consultadas por El Destape del oficialismo afirmaron que se apegó al retiro voluntario se dio por que la nueva conducción lo iba a suplantar. "Lo llevaron a renunciar", respondieron desde el entorno de álguien que participó del conclave. Desde el peronismo también destacaron que el funcionario saliente tiene una "trayectoria de más de veinte años".

Tras la elección de las autoridades, el titular de la Asociación de Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, hizo uso de la palabra en la reunión y señaló que la coordinación de la Biblioteca "no es un cargo político, sino de gestión" y pidió garantías de que "las fuentes de trabajo están garantizadas".

La triple votación y el candidato con vínculos con LLA

Al inicio del encuentro las diputadas de Unión por la Patria Paula Penacca y Sabrina Selva, denunciaron que el temario, al que se le incluyó la elección del nuevo coordinador, no se notificó con tres días de antelación, como estipula el reglamento. En ese marco, citaron como ejemplo la última reunión de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Mas allá de esto, Fullone propuso como coordinador a Nahuel Piccoli Fortuny. Según relataron desde el peronismo que las representantes en la comisión googlearon al candidato y encontraron que tenía una denuncia de violencia intrafamiliar, que "es socio en una constructora" con el senador oficialista, del que era "asesor"; y que era apoderado de LLA en Río Negro, que hasta hace unos meses estaba liderado por la diputada nacional Lorena Villaverde, vinculada con el presunto narco Fred Machado.

Peluc hizo votar la designación y afirmó que estaba aprobada, pero Juri había levantado para pedir la palabra. La mendocina Juri pidió un cuarto intermedio para "analizar esto" y propuso que "no es justo" traer "estas causas sin información precisa". Tras esto, el titular de la comisión hizo votar la designación de Piccoli Fortuny por segunda vez, sin obtener el número de siete necesario.

Fullone le cedió la palabra a Piccoli Fortuny, que estaba presente, y no desmintió la denuncia de violencia intrafamiliar, pero aclaró que "fue una medida preventiva" y que "nunca hubo una causa" en su contra. También afirmó que ocupa un lugar en "planta permanente", que está "afectado al cuerpo permanente de asesores"

Por tercera vez, Peluc puso a consideración el voto. Juri pidió el uso de la palabra para afirmar que, tras haber escuchado a Piccoli Fortuny, afirmó su voto positivo. "Es un mamarracho", se quejó Penacca, enojada contra la senadora radical.

Los representantes del peronismo abandonaron la reunión y los presentes, LLA y aliados, alzaron la mano para votar al nuevo coordinador. Según confirmaron a este medio, desde la oposición están "analizando" judicializar la votación.

Peluc y Fullone abandonaron el edificio de la Biblioteca del Congreso, que tenía en el pasillo a sus trabajadores, enervados con la remoción del titular en alerta ante la posibilidad de un ajuste y el reclamo de mejoras salariales. Los dos mileistas fueron hostigados incluso en la calle.

Según denunciaron desde el entorno de álguien presente en la reunión, la Biblioteca del Congreso tiene un presupuesto del orden de los $2.000 millones, "lo que convierte a su conducción en una posición de enorme importancia administrativa y presupuestaria". "No se trata simplemente de un cambio de nombres: se busca poner bajo control político una estructura con recursos significativos y escasos niveles de exposición pública, en un organismo que históricamente tuvo una lógica institucional y profesional", acotaron.