La Libertad Avanza busca desinflar en el Congreso la emergencia en discapacidad de la oposición

Funcionarios del área de discapacidad del gobierno de Javier Milei expusieron en la comisión de la Cámara de Diputados, mientras La Libertad Avanza (LLA) planifica cómo frenará el intento de la oposición de impulsar la declaración de emergencia en materia de discapacidad.

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Al inicio de la reunión de la la comisión de Discapacidad de la Cámara baja, el titular de esta, el diputado de LLA Gerardo Huesen,informó que se avanzará en un cronograma en el que realizarán reuniones informativas con invitados para el 16 de septiembre, una de los legisladores para el 23 con el objetivo de la "elaboración de un dictámen".

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"Esta Presidencia se compromete a la simplificación del giro para agilizar el trámite parlamentario y emitir dictamen", afirmó el tucumano, que imitó lo realizado en Finanzas con los proyectos de endeudamiento familiar.

El cronograma de ambas iniciativas había sido anunciado en la previa a través de un comunicado del bloque de diputados de LLA. "Ratificamos nuestro compromiso ineludible con el rumbo económico del presidente Javier Milei: bajo ninguna circunstancia permitiremos el avance de proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal o intervengan en los contratos de privados", remarcó el texto.

Fuentes de LLA confirmaron a El Destape que el oficialismo impulsará un dictamen propio para la emergencia en discapacidad que propone la oposición dura. No dieron precisiones sobre cuál será la diferencia con la otra propuesta.

Al igual que con los proyectos de endeudamiento, la oposición dura llevará al recinto la emergencia de discapacidad en la sesión pedida para el 9 de septiembre, emplazar a las comisiones, dictaminar la semana siguiente y tratarlo nuevamente en el hemiciclo el 30.

Este miércoles expusieron el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, y los subsecretarios de Políticas de Acceso y Apoyos, Esteban Giler, y de Regulación, Certificación y Proyecto, ⁠Gianfranco Scigliano.

El diputado de Unión por la Patria Juan Marino le preguntó a Vilches, sobre la "trama de corrupción" en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ya que fue interventor del organismo tras la remoción de Diego Spagnuolo, acusado de presuntas irregularidades al frente del organismo.

Marino le preguntó, entre otras cuestiones, si detectaron "sobreprecios" y si realizaron denuncias ante la justicia sobre lo que encontraron. "Son preguntas que yo podría hacer. Son temas que son parte de la judicialización", respondió Vilches, que propuso "consultar la causa (ANDIS)".

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