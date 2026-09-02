LLA pone el endeudamiento familiares en el laberinto de comisiones y la oposición apuesta al recinto de Diputados

La comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados inició el debate por los proyectos de endeudamiento familiar y morosidad. La Libertad Avanza (LLA) estableció un cronograma de trabajo, que la oposición dura definió como una maniobra dilatoria del oficialismo y ratificó que apostarán a juntar quórum en la sesión del 9 de septiembre para emplazar las comisiones.

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Al inicio de la reunión informativa, el titular de la comisión de Finanzas, el diputado nacional de LLA Santiago Pauli, adelantó que se realizarán dos reuniones informativas para el 8 y el 16 de septiembre; una reunión de debate el 23 de septiembre y una el 30, que será el límite para el dictamen. También sostuvo que la comisión se compromete a trabajar para "la unificación de giros", ya que los proyectos están "distribuidos en nueve comisiones permanentes".

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Luego, la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado pidió incorporar a los expositores por los proyectos de endeudamiento y morosidad familiar a "los sindicatos, las financieras", "a las mutuales, las cooperativas y a todo el espéctro político que tiene que ver con financiamiento".

Horas después del inicio de la comisión, el bloque emitió un comunicado en el que ratificaron el cronograma anunciado por Pauli. "Ratificamos nuestro compromiso ineludible con el rumbo económico del presidente Javier Milei: bajo ninguna circunstancia permitiremos el avance de proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal o intervengan en los contratos de privados", remarcó el texto.

Tras el anuncio del cronograma, la diputada de Unión por la Patria Cecilia Moreau definió a esta acción como "una maniobra para ganar tiempo y evitar que esta Cámara legisle" y ratificó la votación de asistir a la sesión que la oposición dura convocó.

"El 9 de septiembre a las 12 nosotros ratificamos la convocatoria a la sesión especial para tratar los más de 40 proyectos sobre endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad", afirmó la diputada massista, que acusó a LLA de tomar "los peores vicios de lo que denominan casta política".

A la zaga del comunicado de LLA, Unión por la Patria publicó el suyo ratificando la vocación de ir al recinto la semana que viene. "Convocar sólo a Finanzas y no a un plenario de todas las comisiones comprometidas, significa aplazar la instancia de dictamen y, consecuentemente, la respuesta que la política debe dar frente al drama que viven millones de familias", argumentaron los peronistas en el texto.

A su turno, el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano cuestionó que el trayecto legislativo de los proyectos no incluyan la comisión de Usuarios y Consumidores, a la que varias de las iniciativas pedían giro.

"Lo que vamos a hacer la semana que viene es darnos un cronograma para que exista un dictamen y que haya una sesión, no para que haya una distracción o tomada de pelo", afirmó el radical bonaerense.

Fuentes de la oposición dura comentaron en estricto off the record que el 9 de septiembre buscarán emplazar los proyectos y buscarán la unificación de los giros a las comisiones. A partir de ahí, buscarán unificar en "uno o dos proyectos", ya que las iniciativas son disímiles, pese a apuntar a la misma problemática.

Tras el emplazamiento, la intención opositora es dictaminar el 23 de septiembre y convocar a sesión para el 30.

La reunión convocada de la comisión de Finanzas fueron de caracter informativo. Expusieron el ex diputado Martín Tetaz, el defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Arturo Pozzali; los ex directores del Banco Central Mariano Flores Vidal y Pablo Curat, el ex titular de la ANSES Osvaldo Giordano, el director Académico de la Certificación Avanzada en Fintech en el Instituto Tecnologico de Buenos Aires (ITBA) Matias Huala, y los economistas Victor Hugo Ruilova Quezada (FMyA) y Jorge Colina (Idesa).

Flores Vidal y Curat formaron parte del Central cuando el actual ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, presidió la entidad, durante la presidencia de Mauricio Macri. Los dos primeros y Colina fueron propuestos por LLA.

Giordano estuvo a cargo de la ANSES al inicio de la gestión de Milei, proveniente del peronismo de Córdoba. Desde el bloque Provincias Unidas reconocieron que propusieron a este. El radicalismo, por su parte, promovió a Tetaz. Ruilova Quesada fue propuesto por el PRO. "Si ustedes lo quisieran hacer, no hubieran solo venido lobbistas amparados en su condición de académicos. Hubiera venido algún funcionario con responsabilidad en la gestión monetaria y crediticia a arremangarse y discutir que se puede o no", se quejó la diputada de Unión por la Patria Kelly Olmos.

Tetaz, en su exposición, señaló que creció el porcentaje de hogares que pide un crédito en el banco, en una financiera, o en una fintech para llegar a fin de mes, por lo que propuso “desmitificar" el endeudamiento ya que "es una gran noticia”.

“¿Por qué es una gran noticia? Porque vuelve a haber acceso al crédito. El nivel de crédito en el resto de los países de América Latina, en promedio, es de 40 puntos del PBI. En Argentina era 4 puntos del PBI, y se duplicó y ahora llegó a ser 9 puntos del PBI”, agregó el ex diputado radical.

Huala negó que el crédito de las fintech es "abusivo clandestino con costos ocultos", ya que el "crédito otorgado por proveedores formales opera estrictamente dentro de un marco regulatorio vigente y bajo rigurosas obligaciones de información y transparencia”.