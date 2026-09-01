La oposición acusó al Gobierno de intentar "distraer" con sus proyectos y apuesta todo a la sesión del miércoles 9

La Cámara de Diputados reunirá este miércoles a las comisiones de Finanzas para los proyectos sobre endeudamiento familiar y la de Discapacidad para la prórroga de la emergencia en discapacidad. La Libertad Avanza (LLA) avanzó en la nómina de expositores, mientras que la oposición dura le restó importancia a lo que suceda en la reunión y mantendrá como prioridad juntar el quórum para la sesión del 9 de septiembre.

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El miercoles a las 13.30 se reunirá la comisión de Finanzas, donde se analizarán 34 proyectos referidos a la problemática del endeudamiento y la morosidad familiar. La Presidencia de la Cámara informó de la nómina de expositores, que estará integrado por el ex diputado Martín Tetaz, el defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Arturo Pozzali; los ex directores del Banco Central Mariano Flores Vidal y Pablo Curat, el ex titular de la ANSES Osvaldo Giordano, el director Académico de la Certificación Avanzada en Fintech en el Instituto Tecnologico de Buenos Aires (ITBA) Matias Huala, y los economistas Victor Hugo Ruilova Quezada (FMyA) y Jorge Colina (Idesa).

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Flores Vidal y Curat formaron parte del Central cuando el actual ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, presidió la entidad, durante la presidencia de Mauricio Macri. Giordano estuvo a cargo de la ANSES al inicio de la gestión de Milei, proveniente del peronismo de Córdoba. Desde el bloque Provincias Unidas reconocieron que propusieron a este. El radicalismo, por su parte, promovió a Tetaz.

Por otra parte, a las 16 está convocada la de Discapacidad, donde expondrán el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, y los subsecretarios de Políticas de Acceso y Apoyos, Esteban Giler, y de Regulación, Certificación y Proyecto,- ⁠Gianfranco Scigliano.

La presencia de oradores vinculados con el oficialismo y a sus socios, tiene una explicación en la oposición dura. "Es para no prestarnos a la maniobra. No propusimos a ningún experto por esto y porque al ser una sola comisión de las tres a las que fueron girados los proyectos, no puede emitir dictamen", explicó la diputada de Unión por la Patria Kelly Olmos, en diálogo con El Destape.

Al ser las dos reuniones informativas, no habrá dictamen. Desde el entorno de un diputado de la oposición dura señalaron que pase debajo de radar el "simulacro" y que no le salga la jugada al oficialismo y que no se espanten los bloques que responden a los gobernadores con linea directa con la Casa Rosada. Además, el pedido era que intervengan otras comisiones como Hacienda y Presupuesto, ya que los proyectos tendrían impacto fiscal, y Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia.

"La reunión de mañana totalmente distractiva a los efectos de tratar de disolver la mayoría que de obtuvo con el pedio de la sesión especial", afirmó Olmos. La oposición dura pidió abrir el recinto el 9 de septiembre para emplazar a las comisiones y que se traten los expedientes.

Los 133 que se juntaron en la última sesión de Diputados para pedir el apartamiento del reglamento y debatir sobre el endeudamiento, entusiasmaron a la oposición para avanzar en el pedido de sesión. Esperan que pueda haber algún tipo de sìntesis a partir de la apertura del recinto. "Ahí sí la idea es lograr dictamen entre todos los proyectos opositores para poder sancionar un punto medio", completaron fuentes de la bancada peronista.