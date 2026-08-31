El endeudamiento familiar y Bullrich, las dos piedras en el zapato de Milei en el Congreso

La comisión de Finanzas convocó para el miércoles a las 13.30 para debatir los 34 proyectos referentes a la morosidad familiar, impulsados por la oposición.

La Libertad Avanza (LLA) se llevó dos leyes claves en la última sesión de Diputados, pero observa amenazas externas e internas al avance de su temario. La oposición en Diputados insistirá en el tratamiento del endeudamiento familiar en la Cámara Baja, pese a las zancadillas del bloque violeta. En el Senado, mientras tanto, las huestes de Javier Milei lograron avances en designaciones judiciales, pero bailan al ritmo de su jefa de bloque, Patricia Bullrich, que decide para dónde va o viene la agenda oficialista.

Endeudamiento y morosidad: el plan de la oposición en Diputados y la respuesta de Milei

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La Comisión de Finanzas convocó para este miércoles a las 13.30 un debate de los 34 proyectos referentes a la morosidad familiar, impulsados por la oposición. Los bloques enfrentados con la gestión Milei se habían entusiasmado con las 133 voluntades que había logrado juntar en la sesión de Diputados del miércoles pasado y pidieron una sesión para el 9 de septiembre, en la que emplazarán a las comisiones para tratar los proyectos y los de emergencia en discapacidad.

"Fue la noticia del día", celebraba el miércoles pasado en los pasillos un diputado que ocupa una banca en Unión por la Patria. Un día antes, Milei reunió a su tropa legislativa y les advirtió sobre los "planteos populistas" de la oposición, les dijo que la morosidad en los bancos está "en el orden del 11%" y les señaló que la economía está "creciendo". Los despidió con un libro de regalo: Economía en una lección, de Henry Hazlitt, economista de la escuela austríaca.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el titular de la comisión de Finanzas, Santiago Pauli, pusieron en marcha una idea para ralentizar el avance opositor. La convocatoria es solo a una reunión informativa, en la que habrá expositores del oficialismo y la oposición, por lo que no se podrá dictaminar. Tampoco se convocó a otros grupos parlamentarios a los que se habían enviado los proyectos, como Hacienda y Presupuesto y Defensa del Consumidor.

"Obviamente, van a hacer show, pero lo veo medio pinchado. No veo que tengan herramientas como para parar la sesión de la próxima semana", comentó a El Destape una voz de la oposición, respecto a la maniobra del oficialismo.

La Presidencia de la Cámara todavía no convocó a comisiones para la emergencia en discapacidad. Por el contrario, hubo consenso en la sesión del miércoles para convocar a Acción Social y Salud Pública para este martes a las 15 para tratar el proyecto de creación de un sistema de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y de sus ingredientes farmacéuticos activos, como el fentanilo.

Por otra parte, también se pondrá en marcha el martes a las 15.30 la comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que tiene como objetivo el análisis de los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo. A cargo del grupo parlamentario estará la senadora de LLA Belén Montes de Oca.

Ese día arrancará septiembre, mes en el que Milei irá al Congreso a presentar el presupuesto 2027. A días de esto, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro alertó sobre el "desmantelamiento" de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), advirtiendo sobre "la designación de una directora interina y la prohibición de elaborar y difundir informes".

Este lunes, se reunirá la Bicameral de Especial de Supervisión Parlamentaria de la OPC, presidida por dos mleistas, el senador Agustín Monteverde y el diputado Bertie Benegas Lynch, en la que se presentarán los resultados de la auditoría ordenada por el oficialismo. Según habían comentado en junio a El Destape fuentes opositoras, la auditoría fue "una invasión política" en la que "fueron diez personas a la OPC y precintaron cosas".

Sin fecha de recinto, pero con dictamen en la mira: el futuro del Super RIGI en el Senado

El miércoles a las 13 se retomará el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General, en la que continuará el tratamiento del denominado Super RIGI. Fuentes mileístas dan por hecho el dictamen.

Sin embargo, cuando vaya al recinto —todavía no hay fecha estimada para esto—, el texto podría recibir cambios. De esta manera, debería volver a Diputados, si es que esta Cámara acepta cambios. "Aún es un tema del Senado", deslizan fuentes parlamentarias sobre si Menem avalará o no las modificaciones.

La Cámara Alta ya recibió los proyectos con media sanción de reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina y de cambios en la ley de Inocencia Fiscal, aprobadas el miércoles pasado en Diputados. Sin embargo, todavía no tienen asignadas comisiones.

El subibaja de los ministros: del freno a Ley de Hojarascas al avance judicial de Mahiques

Si bien todavía no está convocada, se espera en los próximos días una convocatoria a la Legislación General para la continuidad del tratamiento de la reforma de la ley de Sociedades Generales. También el oficialismo confía en hacerse con el dictamen, pese a tener el estigma de haber sido redactada por el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger.

El ex funcionario de la Alianza, al que Milei bautizó "el Coloso", también es autor material e intelectual de la ley de Hojarascas, que era número fijo para que se trate la semana pasada. Sin embargo, tras la media sanción de una desguazada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, los proyectos que tienen la firma de Sturzenegger pasaron al freezer.

Finalmente, el miércoles a las 15 se reunirán las comisiones de Justicia, Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda, donde se tratará un acuerdo para el traspaso de la función judicial en materia criminal y correccional de menores y el convenio de transferencia progresiva de competencias penales de la justicia de la Nación a la de la ciudad de Buenos Aires.

Este entendimiento forma parte del traspaso de competencias de la justicia porteña del ámbito de la Nación a la Ciudad, en el marco de un convenio firmado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, con su par capitalino, Gabino Tapia, a comienzos de julio.

Mahiques puede jactarse del avance de los más de 170 pliegos judiciales que aprobó el Senado.

Así como en el medio de la caída en desgracia de Adorni, Sturzenegger tuvo su momento para avanzar con su agenda ultradesreguladora, Mahiques puede jactarse del avance de los más de 170 pliegos judiciales que aprobó el Senado. En la última sesión, el Cuerpo le dio ingreso a casi unas veinte designaciones de jueces, camaristas y defensores.

Esto no hay que confundirlo con efectividad. Muestra de esto es que en la sesión del jueves pasado, el Senado aprobó los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, como candidatos para la Cámara Federal porteña. Según se consignó en este medio, estos podrían llevar a intervenir en causas que afectan a Milei, como el caso de la estafa Libra.

Bertuzzi había sido parte de lo que se denominó "Gestapo antisindical", durante la presidencia de Mauricio Macri. Yadarola, por su parte, había formado parte del viaje a la mansión del magnate Joe Lewis en Lago Escondido, de la que también participó el actual ministro Mahiques. Pese a estos antecedentes, el peronismo solo rechazó el pliego del primero.

Bullrich hace su juego: Ficha Limpia, PASO y morosidad

Quien continúa utilizando el recinto para avanzar casilleros en la instalación de su agenda e incomodar a Milei es la jefa de la bancada, Patricia Bullrich. En la última sesión reveló que el proyecto de reforma política se retomará en comisiones la semana siguiente. La ex ministra de Seguridad había salido a atorar el pedido de la senadora de Despierta Chubut Edith Terenzi, que había pedido el tratamiento de su propuesta de Ficha Limpia.

Bullrich prometió que se tratarían todos los proyectos de Ficha Limpia que rondan. El oficialismo quiere en un solo paquete todo el tema electoral. "La eliminación de las PASO es una cuestión política; el resto son temas técnicos", explicaron desde el entorno de la jefa de la bancada de LLA. El eje de la reforma es eliminar las primarias. Sin convencer a aliados y gobernadores no peronistas, el texto había entrado en parálisis.

"Hay que ver si se cumple", comentó una voz del entorno de un senador oficialista. Bullrich puede anunciar cosas que están lejanas en lo concreto. Por caso, el proyecto de reforma de la ley de Salud Mental, que la jefa de bloque comenzó a coordinar la semana pasada con zooms con ministros de salud de las provincias. En el entorno de la ex ministra informan que quieren avanzar. Sin embargo, no hay avances en la postura de las carteras sanitarias provinciales.

Pero también Bullrich hizo usufructo de ser la última oradora, como jefa del oficialismo, para plantear una propuesta para el endeudamiento familiar y morosidad, la bandera de la oposición que Milei ignora y que ve relacionada con gente que compró televisores en el mundial y no los pagó.

"Los bancos tienen que presentar un plan de refinanciación y ayudar, así como las Fintech tienen que presentar un plan de refinanciación y hacerse cargo", exigió la jefa del mileismo en el Senado en la última sesión, en la que, al igual que en Diputados, el peronismo logró instalar en el recinto el tema del endeudamiento y la morosidad.