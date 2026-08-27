“Ya lo vas a entender”, el juego enigmático de Bullrich

Después de unas semanas turbulentas, Patricia Bullrich volvió a jugar la enigmática. En redes sociales, decidió subir una foto suya rosqueando en el Senado en el marco de una discusión difícil, la de una nueva ley de biocombustibles. El epígrafe de la imagen fue una de las frases de su autoría que es meme: “Ya lo vas a entender”. En general, nunca termina entendiéndose. La senadora, envuelta en risas, decidió dejar el mensaje a libre interpretación. En lo personal, retomó las recorridas y apariciones políticas en la Ciudad, con presencia en centros universitarios y esta semana lo volverá a hacer, aunque en diversas periodísticas ya postergó su carrera presidencial hasta el 2031.

La senadora tiene previsto visitar el Instituto Saint Jean en Villa Urquiza, una escuela secundaria, este viernes. Lo hará sola, a título personal. No es una actividad partidaria y aseguran que había sido invitada por la institución hace tiempo. Esta semana ya había estado en la Universidad Católica Argentina (UCA), desde donde le envió un mensaje al Gobierno y a la conducción de Karina Milei: “Uno tiene que poder ser ordenado en el Gobierno. Pero el verticalismo de no poder hablar no: es incompatible con el liberalismo”.

El bullrichismo siempre cuestionó la construcción de la hermana del Presidente y buscó diferenciarse marcando distancias con la Casa Rosada vez que fuera necesario: como sucedió cuando Javier Milei quiso retirar el pliego de una jueza por ser familiar de Hugo Alconada Mon, cuando advirtió sobre los escándalos de Manuel Adorni y José Luis Espert, o cuando avanzó con cambios en las leyes sin el consenso del gobierno.

Bullrich viene de semanas de relación tirante con el Poder Ejecutivo. De hecho, el año no había arrancado bien, con una guerra a cielo abierto con Karina, pero los fracasos en el Congreso profundizaron las distancias. A partir de las numerosas postergaciones del tratamiento de la ley de Inviolabilidad Privada y la pérdida en el camino de tres capítulos clave, el bullrichismo le envió un mensaje al Gobierno desde el Parlamento: a veces hay que ceder.

La senadora nunca estuvo de acuerdo con la inflexibilidad de la Casa Rosada en general y de Federico Sturzenegger en particular. Para ella y su equipo, cada vez que un proyecto de ley ingresa al Congreso, el manejo queda en sus manos y negocian sin consultar al Ejecutivo. En el pasado más reciente, ese perfil quedó en evidencia cuando Bullrich anunció cambios a la Ley de Sociedades para que sea obligatorio que una persona física o jurídica asuma la responsabilidad directa en las sociedades automatizadas.

La foto que eligió en esta ocasión ocurrió en un plenario de comisiones previo a Labor Parlamentaria. Minería, Energía y Combustibles, y Presupuesto y Hacienda se reunieron para discutir una nueva ley de biocombustibles y recibir una propuesta oficialista alternativa que destrabe la discusión que tiene como principales protagonistas a las pymes locales y a las grandes agroexportadoras aceiteras. Actualmente, rige un corte obligatorio del 7,5% de biodiésel en el gasoil, reservado para las pymes. El Gobierno busca elevar ese porcentaje, pero abrió una disputa en torno a cómo repartir el mercado. La intención de Bullrich es dictaminar la semana que viene.

En ese plan conciliador, Bullrich acordó con aliados para este jueves votar pliegos judiciales, entre los que destacan el de Pablo Yadarola —uno de los viajantes a Lago Escondido junto a empresarios de medios, otros funcionarios judiciales y políticos— y Pablo Bertuzzi, nombrado por decreto por Mauricio Macri en la Cámara Federal porteña que ambos aspiran a integrar de manera formal. Un tribunal clave que le preocupa al Gobierno porque por allí pasarán causas como Libra, ANDIS o el enriquecimiento de Manuel Adorni.

El manejo del Senado no es la única diferencia que Bullrich suele marcar con la Casa Rosada. En las últimas horas se cruzó directamente con el presidente Javier Milei al sostener en un tuit —luego editado— que hace falta “más velocidad en los resultados para lograr que el cambio se sienta en la vida cotidiana. Que llegue a las familias. Que llegue a las empresas. Que llegue a cada argentino”. Estas últimas frases fueron suprimidas y reemplazadas por una más conciliadora: “No es fácil, pero es el esfuerzo para que podamos construir un país normal y con futuro”.

La lectura se parece bastante a la que viene marcando el PRO, en especial en su último documento de la Fundación Pensar. Una postura que se condice con otra de las palabras que generó discordia: empatía. La senadora pidió, según se filtró de la reunión de Gabinete de esta semana, que el Presidente se abrace a este sentimiento en un contexto de fuerte malaria económica y endeudamiento. Ese pedido fue rechazado por Javier Milei al considerar que eso sería “hacer populismo”.