LLA continúa con el desguace de la OPC, a semanas de que Milei presente el presupuesto 2027

Agustín Monteverde, titular de la Bicameral de Supervisión de la OPC

La Libertad Avanza (LLA) continúa con el desguace de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). El titular del organismo autárquico del Palacio Legislativo, a cargo de hacer proyecciones e informes económicos, presentó su renuncia, a semanas de que el presidente Javier Milei asista al palacio legislativo a presentar el cálculos de gastos e ingresos para el 2027.

Fuentes parlamentarias confirmaron a El Destape la renuncia del ahora titular de la OPC, Gabriel Esterelles. De todos modos, no confirmaron quién será su reemplazo al frente del organismo.

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A través de X, el diputado de la Coalición Cívica Maximiiliano Ferraro denunció que se está ante una "nueva embestida contra el control parlamentario efectivo.

"¿De qué libertad y eficiencia hablan si se silencian o subordinan las voces técnicas que deben contribuir al debate público con evidencia y profesionalismo?", afirmó el diputado por la Ciudad de Buenos Aires.

Según pudo averiguar este medio, este lunes se reunirá la Bicameral de Especial de Supervisión Parlamentaria de la OPC, en la que se presentarán los resultados de la auditoría ordenada por el oficialismo.

La Bicameral es presida por el senador de LLA Agustín Monteverde y el diputado nacional Bertie Benegas Lynch. La minuta del encuentro también incluye temas referidos al presupuesto de la entidad.

Esta acción fue definida en otros términos por otras voces de la oposición. Según habían comentado en junio a El Destape fuentes opositoras, la auditoría fue "una invasión política" en la que "fueron diez personas a la OPC y precintaron cosas".

A la auditoría se le suma, el desfinanciamiento. En junio, la diputada de Unión por la Patria Julia Strada denunció a través de X que "el gobierno libertario y su bloque se quieren llevar puesto el funcionamiento de la OPC", para luego acotar que "el mes pasado le recortaron el presupuesto por $55 millones" a través de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial el 11 de mayo, que contó con la firma del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La maniobra contra el organismo autárquico que realiza informes económicos se da en la previa de la presentación del presupuesto 2027, que, según se había informado, Milei presentará en el Congreso el 15 de septiembre. Al igual que en 2024, apelará a la cadena nacional para explicar el cálculo de gastos y recursos.

"La Oficina de Presupuesto del Congreso cumple un rol fundamental para que diputados y senadores puedan analizar con rigor el impacto fiscal, económico y presupuestario de los proyectos y, especialmente, del Presupuesto Nacional. Debilitar su autonomía técnica y su capacidad operativa justo cuando se acerca la presentación del Presupuesto 2027 pone en riesgo mecanismos esenciales de transparencia y calidad de la información", sintetizó Ferraro en su publicación en X