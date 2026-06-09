Denuncian la "intervención" de LLA en la Oficina de Presupuesto del Congreso

Sectores de la oposición denunciaron una embestida de La Libertad Avanza (LLA) contra la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Las acusaciones al oficialismo van desde el desfinanciamiento del organismo autárquico del Palacio Legislativo, a cargo de hacer proyecciones e informes económicos, hasta la "intervención" para que no se difundan cifras de recortes de presupuesto en áreas sensibles. El mileísmo afirma que está avanzando en la auditoría del ente.

A través de su cuenta de X, la diputada de Unión por la Patria Julia Strada denunció que "el gobierno libertario y su bloque se quieren llevar puesto el funcionamiento de la OPC", para luego acotar que "el mes pasado le recortaron el presupuesto por $55 millones" a través de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial el 11 de mayo, que contó con la firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

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"Esto se suma al secretismo con el que el gobierno manejó temas sensibles como el swap con (el titular del Tesoro de Estados Unidos, Scott) Bessent, los envíos de oro del BCRA a Londres, la capitalización de intereses de la deuda, entre otros", enumeró.

Según explicó, "la Oficina de Presupuesto del Congreso fue creada por ley (27343) en 2016. Hace los cálculos acerca de las implicancias de proyectos de ley y análisis presupuestarios y fiscales. Su autonomía está garantizada y funciona con directores designados por concurso público (art. 7)"

Quien también denunció la supuesta parálisis fue el ex diputado Alejandro "Topo" Rodríguez, que afirmó que "por orden de Milei y Adorni, intervienen la OPC". Según acotó el bonaerense, este es "un organismo técnico, formado por un pequeño equipo de profesionales muy calificados" y "su autoridad se eligió por concurso". "Intervenida, no publica informes", denunció.

Fuentes parlamentarias señalaron a El Destape que la comisión Bicameral Especial de Supervisión Parlamentaria de la OPC ordenó la auditoría del ente. Este está comandado por los dos presidentes de las comisiones de Hacienda, el senador Agustín Monteverde y el diputado Bertie Benegas Lynch, ambos de LLA.

Otras voces de la oposición describieron como "una invasión política" el episodio de la auditoría. "Fueron diez personas a la OPC y precintaron cosas". graficaron.

Agustín Monteverde, junto a Patricia Bullrich

Además de los dos mileistas, la Bicameral está integrada por los diputados Daiana Fernández Molero (PRO) y Carlos Castagneto (Unión por la Patria) y la senadora Silvana Schneider (Unión Cívica Radical). Resta un cupo al Senado. Se sabe que el peronismo en la Cámara alta exige más lugares en las comisiones, ya que sostienen que le corresponde por la cantidad de integrantes.

"La auditoría no es un problema, sino que le pusieron una mordaza. No puede ser que no se puedan publicar los informes", protestó una voz que utiliza como insumo los reportes de la OPC. El ente, según describió una voz de la oposición, se encuentra "parada".

Además de auxiliar a los legisladores y medir el impacto de los proyectos que se tratan en el Congreso, la OPC publica mensualmente la ejecución presupuestaria del Estado Nacional. Una de las voces sospecha que las mediciones de mayo iban a mostrar "un aumento en los recursos de inteligencia y una caída en salud y en educación".