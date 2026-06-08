El Congreso entra en modo Mundial: un alivio para LLA, que busca bajar sus tensiones internas

El jueves a las 16, se iniciará el Mundial de Fútbol. A partir de allí, la acción política pasará a modo avión, hasta el fin de la cita deportiva o que concluya la participación de la Selección Argentina. Antes que eso suceda, el Congreso continuará con actividades en comisiones y recién para fin de mes se prevee alguna sesión. Para La Libertad Avanza (LLA) hay un punto en contra: un stop a la agenda parlamentaria, respaldada con su mayoría en las cámaras. Sin embargo, las sucesivas internas, que esta semana tuvieron un pico en el Senado, hacen del parate mundialista un alivio para bajar las tensiones.

¿Qué pasará esta semana en el Congreso?

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La actividad parlamentaria en las dos Cámaras en esta semana pasará por las comisiones. En ese marco, el miércoles a las 11, se reunirán las de Presupuesto y Hacienda, Industria, Ciencia Tecnología e Innovación Productiva de Diputados para continuar el debate del denominado "super RIGI".

Ese mismo día a las 14, se reunirán las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para continuar el tratamiento del proyecto de Régimen de Transparencia y Publicidad de Gestión de Intereses, conocido como "ley de Lobby", con la exposición de instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

En el Senado, a las 10, se realizará una nueva audiencia pública de la comisión de Acuerdos en la que expondrán siete nuevos candidatos a vacantes judiciales. En la última sesión, la Cámara alta aprobó 74 nuevas designaciones de jueces, camaristas y defensores.

¿Cuándo va a haber sesión en el Congreso?

La próxima sesión que planifica LLA será en Diputados, recién para el 24 de junio, confirmaron fuentes parlamentarias a El Destape. El temario incluiría dos proyectos que iniciaron su trayecto en las comisiones la semana pasada, el denominado "super RIGI" y la "ley de Lobby"

Las mismas fuentes acotaron que también podría sumarse al temario la autorización para el pago a dos fondos "buitres", Bainbridge Ltd. y el grupo de tenedores de bonos encabezado por Attestor Value Master Fund LP, en total suman U$S 171 millones. Este expediente obtuvo, la semana pasada, media sanción del Senado.

Según habían adelantado en la semana, tanto el "super RIGI" como la "ley de Lobby" podrían tener modificaciones. Los aliados cuestionaron que tenga menos incentivos en materia de Impuesto a las Ganancias respecto al RIGI original. El peronismo, por su parte, preguntó si el empresario Peter Thiel "ha hecho lobby para que se sancione esta ley" ya que "beneficia a estos tecnoligarcas".

En el caso de la "ley de Lobby", otros bloques de la oposición presentaron dictámenes de minoría. El diputado de Unión por la Patria, Sebastián Galmarini, señaló que el texto del oficialismo “parece ser una ley hecha a medida” que busca “regular los negocios que quiera hacer el gobierno”.

¿Qué pasa con la interna de LLA?

"No irá nadie. Es una cuestión de sentido común", justificaron fuentes parlamentarias ante la consulta sobre si hubo una orden en el bloque de diputados de LLA sobre la asistencia a los partidos del Mundial. En el del Senado, directamente niegan que haya habido esa directriz.

Ahora, el Congreso estará en modo avión por el Mundial y luego el receso invernal -que existe informalmente-, en la últimas semanas de julio. Si bien la actividad parlamentaria puede tener un reinicio, hay quienes ven esta fecha como el inicio de la campaña hacia las elecciones 2027.

Que el Congreso se planche no sería una mala noticia para las huestes legislativas de Javier Milei. La semana pasada, el oficialismo volvió a levantar temperatura con la aprobación del pliego de la jueza María Verónica Michelli, en la sesión del jueves.

La jueza, propuesta para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata, es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, que investigó casos de presunta corrupción del gobierno de Javier y Karina Milei como el caso ANDIS o la estafa de $Libra. Esto le valió el veto de la Casa Rosada.

Quien se negó a obedecer la orden de los hermanos Milei fue la jefa de la bancada, Patricia Bullrich, que tuvo una conversación con el Presidente y le puso su cargo a disposición. La secretaria General de la Presidencia tuvo que ensayar una foto con la ex ministra de seguridad, como en cada caso de una interna en LLA. La gran hermana del oficialismo la tiene en la mira desde que se desmarcó de la orden de respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que todavía no presentó su Declaración Jurada.

Fuentes de la bancada de LLA desconocieron las versiones de supuestas peleas a altos decibeles en el bloque con la ex ministra de seguridad en la previa a la sesión. "Nada de gritos. Hubo planteos, no solo a Patricia, sino a los presidentes de las comisiones. Pero fue en buenos términos", comentó una voz al tanto del cónclave del team violeta.

En la sesión del jueves, el peronismo puso a disposición los dos tercios para ingresar el pliego de Michelli; incluso pese al fastidio porque les hayan metido 23 designaciones más a los cincuenta los pactados verbalmente.

Los 74 pliegos se votaron. Bullrich se abstuvo en el de Michelli, alegando una "objeción de conciencia". Tampoco el formoseño Francisco Paoltroni. El resto del bloque, salvo el cordobés Luis Juez que no estuvo presente, se expresó por la negativa.

"Era mejor sacarse el tema de encima. Toda la semana se estuvo hablando de esto", reflexionó una voz de la bancada oficialista tras la sesión. Milei fingió demencia y celebró en su cuenta de X la aprobación de los 74 pliegos. La promulgación de la designación de Michelli está en sus manos. Algunos de sus comunicadores amaestrados dieron a entender que le bajará el pulgar.