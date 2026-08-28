El gobierno arma tribunal clave de Comodoro Py con jueces "amigos": los alances de la decisión

El presidente de Javier Milei logró copar la estratégica Cámara Federal porteña con dos jueces “amigos”, muy cercanos a su ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el gran hacedor de esta maniobra. Se trata de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, cuyos pliegos fueron aprobados este jueves en el Senado y ahora solo esperan la publicación de su designación formal en el Boletín Oficial para acceder a sus nuevos cargos, en la sala I del tribunal revisor de Comodoro Py. Intervendrán en las causas políticas más sensibles como el caso $LIBRA, donde está imputado el jefe de Esado. Estos dos nombramientos –dentro de un paquete de 67 designaciones- son una clara victoria del oficialismo, sobre todo de Mahiques, en quien Milei tercerizó la relación con el Poder Judicial.

¿Por qué festejan Milei y Mahiques? Yadarola en la actualidad es juez en lo penal económico y fue parte del escandaloso viaje a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido junto a Mahiques, otros jueces y hasta un exespía de la SIDE, todos invitados por dos ejecutivos del Grupo Clarín. Bertuzzi fue trasladado de forma irregular por el entonces presidente Mauricio Macri a la cámara porteña y ahora fue confirmado en ese cargo. Ambos fueron propuestos por Mahiques, que viajó con uno en el vuelo del lawfare y fue clave para el traslado del otro en 2018, ya que durante el macrismo actuó como operador judicial y representaba al Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.

Los dos jueces habían pasado sin sobresaltos por la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta el 12 de agosto pasado. Entonces, no hubo prácticamente cuestionamientos hacia las candidaturas de Yadarola y Bertuzzi lo que de alguna manera fue un preaviso de lo que vendría en el recinto, tal como informó El Destape.

Este jueves terminó de completarse la maniobra. Yadarola recibió 66 votos, es decir, fue acompañado por unanimidad porque esos eran todos los senadores presentes al momento de la votación. No hubo rechazos ni abstenciones a pesar de haber sido uno de los viajantes a Lago Escondido. Es decir, fue apoyado por el PJ.

Bertuzzi cosechó, por su parte, 44 votos positivos. Tuvo el respaldo de La Libertad Avanza y sus aliados. En contra esta vez sí votó el peronismo. El senador José Mayans, presidente del bloque peronista, aclaró antes de la votación: “Nuestro bloque no va a entorpecer el tema de la carrera de los postulados, pero sí nos vamos a oponer a la designación de Pablo Bertuzzi, por lo que es de público conocimiento sobre su actuación dentro del Poder Judicial". La oposición fue simbólica. Bertuzzi logró que lo confirmen en el cargo al que llegó a dedo, de forma ilegal, en 2018.

Yadarola y Bertuzzi son los candidatos del gobierno para reemplazar a dos jueces que el expresidente Mauricio Macri nombró por traslado en la Cámara Federal porteña en 2018 y la Corte ordenó reemplazar en un fallo de 2020: Leopoldo Bruglia y el propio Bertuzzi. La cobertura de este tribunal es clave para todos los gobierno por eso la importancia del movimiento que se dio este jueves.

El juez que viajó a Lago Escondido y Bertuzzi –que aunque parezca broma reemplaza a Bertuzzi- integrarán la sala I de la Cámara Federal porteña con Mariano Llorens, quien también fue nombrado por Macri –en su caso sí por concurso-. Llorens integró el equipo de fútbol de jueces y fiscales “Liverpool” que jugó partidos en la quinta Los Abrojos del propio expresidente y falla de manera sistemática en contra de los intereses CFK. Es un juez del lawfare.

La otra sala de la cámara porteña, la II, está compuesta por Eduardo Farah y Roberto Boico (exabogado de CFK) ya que Martín Irurzun –a su pesar- debe jubilarse. El gobierno no pidió acuerdo para extender su estadía en la Justicia luego de que cumpliera los 75 años de edad y de esa forma abrió una nueva vacante en el tribunal revisor de Comodoro Py. El concurso para cubrir ese nuevo cargo ya se inició en el Consejo de la Magistratura. Si el gobierno logra designar su reemplazo en el corto plazo, la dupla Milei-Mahiques habrá nombrado a la mitad de los jueces de una instancia clave de Comodoro Py. Y podría controlar las dos salas de la cámara por la articulación con Farah. También puede ser parte de la estrategia del oficialismo no cubrir la vacante de la sala II para integrarla cada vez que haga falta con alguno de los tres jueces de la sala I, que le fallarán muy probablemente de acuerdo a sus intereses.

Yadarola y Bertuzzi, dos viejos conocidos de Mahiques

Tanto Bertuzzi como Yadarola son dos viejos conocidos para Juan Bautista Mahiques, uno de los nuevos operadores judiciales del Gobierno.

Mahiques (h) fue clave para el traslado irregular de Bertuzzi hacia la cámara porteña durante el macrismo, es decir, para el nombramiento cuestionado por irregular por la Corte Suprema de Justicia en 2020. Entonces, el actual ministro de Justicia era uno de los operadores de Macri en tribunales y representaba al Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Fue parte de la operación que llevó a Leopoldo Bruglia y a Bertuzzi a la instancia revisora de Comodoro Py, desde donde se impulsó la persecución judicial de opositores.

La relación de Mahiques (h) con Yadarola quedó de manifiesto en el viaje a Lago Escondido, conocido como el “vuelo del lawfare”, que revelaron Página12 y El Destape. Se trató de un viaje a la mansión de Joe Lewis en Bariloche, que se realizó el 13 de octubre de 2022 y que todo indica fue costeado por dos ejecutivos del Grupo Clarín. La planilla del vuelo que publicó este medio da cuenta de que jueces y fiscales del lawfare junto con miembros de la exSIDE y un conocido publicista volaron desde San Fernando a Bariloche para pasar unos días en Lago Escondido.

La difusión de la noticia, que coincidió con la filtración de chats del celular del entonces ministro de Seguridad y Justicia Marcelo D’Alessandro -que también fue parte del viaje-, dio pie a una investigación judicial y a otra en el Consejo de la Magistratura que terminaron siendo cerradas en un claro mensaje corporativo.

¿Quiénes fueron parte de ese viaje a Lago Escondido además de Mahiques hijo –entonces Fiscal General porteño- y Yadarola? Jorge Rendo, entonces presidente del Grupo Clarín, y Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y director de Legales de Telecom Argentina. Según se desprende de los chats filtrados estos fueron quienes financiaron el viaje y organizaron el grupo. También fueron parte del encuentro: el juez Julián Ercolini que impulsó las causas Vialidad y Hotesur contra CFK; el padre del actual ministro de Justicia, el juez de Casación Carlos “Coco” Mahiques; el juez Pablo Cayssials; Marcelo D'Alessandro, quien era ministro de Justicia y Seguridad porteño; Leonardo Bergroth, ex miembro de la SIDE; y el publicista Tomás Reinke, especializado en campañas por redes sociales. Toda una definición sobre la red de relaciones de los involucrados en esta trama, sobre todo, del actual ministro de Justicia y de uno de los candidatos de Milei que llegará a la Cámara Federal porteña.

Toma y daca

La sala I de la Cámara porteña, adonde aterrizarán Yadarola y Bertuzzi, tiene que resolver si confirma la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi de apartar a los querellantes que tenía la causa de la criptoestafa de $LIBRA, donde el presidente Milei está imputado. Ese desplazamiento dejó como único acusador al fiscal Eduardo Taiano, porque se corrió a los acusadores privados y solo quedó el público, que demora el avance de la pesquisa.

El apartamiento de los querellantes dispuesto por Martínez de Giorgi puede interpretarse como un adelanto de lo que sucederá en la cámara con la apelación que hicieron los damnificados, quienes pretenden ser tenidos nuevamente como querellantes. ¿Por qué? Porque el magistrado a cargo de la causa $LIBRA tomó esa decisión luego de que el Senado aprobara la designación de su esposa Ana Juan como jueza federal de Hurlingham y antes de que Milei publique el decreto con su nombramiento en el Boletín Oficial.

¿Cómo se espera que falle Bertuzzi, que está en la sala I hoy de forma irregular pero a tiro de decreto presidencial para quedar firme en ese cargo hasta los 75 años de edad? ¿No está condicionado su voto? Si Milei apura las designaciones puede que intervenga la nueva composición de la sala en la revisión, es decir, también Yadarola. ¿Sería ético que falle en esa causa que tanto interesa al jefe de Estado y su hermana? No faltan quienes creen que deberían excusarse ambos de intervenir llegado el caso, algo que es muy improbable que suceda.

En este contexto, el antecedente del camarista laboral Víctor Pesino no hace más que azuzar las suspicacias. Pesino fue premiado por fallar a favor de la reforma laboral. El 24 de abril pasado, apenas 24 horas después de revocar un fallo de primera instancia que frenaba la aplicación de la Ley de Modernización Laboral, el gobierno lo postuló para que continúe en su cargo por un nuevo período de cinco años ya que cumplía 75 años de edad, la edad límite para jubilarse.

Una cámara “manoseada”

El concurso para cubrir las dos vacantes de la sala I de la Cámara Federal porteña que ocuparán Yadarola y Bertuzzi se abrió a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2020, en el que se definió como irregulares los nombramientos del propio Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, que había realizado Macri en 2018.

Macri había movido a dedo a Bruglia y Bertuzzi para tener el control de este estratégico tribunal revisor de Comdoro Py. Durante el gobierno de Alberto Fernández, la Corte consideró que las designaciones de Bruglia y Bertuzzi debían cesar al momento en que se nombrara a sus reemplazantes naturales. Cuando eso estaba por concretarse con otros postulantes, en plena gestión peronista, la Corte modificó la integración del Consejo de la Magistratura y cambió las relaciones de fuerzas. Pasaron casi seis años del fallo que condicionó el futuro de Bruglia y Bertuzzi. En junio pasado el concursó de la controversia terminó. Bertuzzi, que estaba en el puesto 21º en el orden de mérito logró llegar al puesto 6º luego de las entrevistas personales. Ese ascenso arbitrario le permitió meterse en el último lugar de las dos ternas. La nueva conformación del Consejo –que preside Horacio Rosatti, presidente de la Corte- aprobó finalmente las ternas que parecieron hechas a medida del actual gobierno libertario.

Cuando esas ternas llegaron al Ejecutivo, Milei y Mahiques eligieron a Yadarola y Bertuzzi. El 13 de julio pasado, el gobierno envió sus pliegos al Senado. El 12 de agosto ambos pasaron sin sobresaltos por la Comisión de Acuerdos. Y este jueves se selló el nombramiento, cerrando una maniobra de larga data. Festeja la casta judicial y, sobre todo, quienes la respaldan.